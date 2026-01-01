Alguer.it
Ictus in nave: 56enne soccorsa a Porto Torres
S.A. 9:00
Ictus in nave: 56enne soccorsa a Porto Torres
La Guardia Costiera di Porto Torres soccorre una passeggera colta da ictus e la preleva dalla nave da crociera MSC Orchestra
Ictus in nave: 56enne soccorsa a Porto Torres

PORTO TORRES - Un’operazione di soccorso in mare è stata portata a termine con successo ieri mattina dalla Guardia Costiera di Porto Torres, consentendo l’evacuazione medica in sicurezza di una passeggera cinquantaseienne, di nazionalità peruviana, colpita da ictus cerebrale e già affetta da paraplegia, a bordo della nave da crociera “MSC Orchestra”, in navigazione verso il porto di Valencia. La situazione è stata monitorata sin dalle prime ore del mattino dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres, in costante contatto con l’unità della compagnia MSC e con la Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma.

L’emergenza medica è stata formalmente segnalata alle ore 06:30, quando la nave ha richiesto assistenza mentre si trovava in navigazione a circa 50 miglia dal porto turritano. Il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), dopo aver consultato via radio il medico di bordo per una prima valutazione clinica, ha disposto l’evacuazione immediata della passeggera al fine di consentirne il tempestivo ricovero presso una struttura ospedaliera. La Guardia Costiera di Porto Torres ha quindi dirottato la nave verso il centro del Golfo dell’Asinara, individuando un’area con condizioni di mare più favorevoli per l’effettuazione del trasbordo.

A tal fine è stata inviata in zona la motovedetta M/V CP 871, unità navale veloce della Guardia Costiera, specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso. Alle ore 09:50 circa la CP 871 ha intercettato la nave da crociera a circa 5 miglia nautiche dal portodi Porto Torres ed ha effettuato il trasbordo della passeggera bisognosa di cure mediche. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 10:25, quando la passeggera, sbarcata presso la banchina della Capitaneria di porto di Porto Torres, è stata affidata alle cure del personale sanitario del servizio 118 e trasportata presso il nosocomio di Sassari. La nave da crociera “MSC Orchestra” è stata successivamente autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di Valencia.
