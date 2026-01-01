S.A. 16:00 Forestale e Vigilanza Ambientale: bando per 22 posti Pubblicato il bando di concorso per la selezione di ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nella Regione Sardegna



CAGLIARI - La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato il bando di concorso per la selezione di ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), un passaggio strategico nel percorso di rafforzamento, potenziamento e completamento dell’organico del Corpo avviato dalla Giunta regionale. Il concorso, che prevede il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 22 unità, si inserisce nel più ampio piano di interventi messi in campo dall’esecutivo guidato dalla presidente Alessandra Todde, con l’obiettivo di dotare il CFVA non solo di nuove unità operative, ma anche di figure direttive qualificate, chiamate a svolgere funzioni di coordinamento, pianificazione e responsabilità operativa nella tutela del territorio e dell’ambiente.



Dopo il bando per gli agenti forestali, la Regione compie dunque un ulteriore passo in avanti, intervenendo su un livello fondamentale dell’organizzazione del Corpo: gli ufficiali del CFVA svolgono infatti un ruolo chiave nella gestione delle attività di vigilanza ambientale, nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi, nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e nel coordinamento delle strutture territoriali. «Con questo concorso – spiega l’assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma, Mariaelena Motzo – continuiamo un percorso coerente di rafforzamento del Corpo Forestale. Investire sugli ufficiali significa investire sulle competenze, sulla capacità di organizzare il lavoro, di assumere responsabilità e di garantire una risposta efficace alle sfide ambientali che la Sardegna si trova ad affrontare ogni giorno».



«Non parliamo solo di nuove assunzioni – aggiunge l’assessora – ma di una visione complessiva che punta a costruire un Corpo solido, strutturato e capace di operare in modo sempre più integrato sul territorio. La tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità passano anche da qui». Il bando disciplina requisiti, modalità di partecipazione e prove di selezione ed è consultabile sul portale istituzionale della Regione Sardegna, nella sezione Concorsi e selezioni: sarà possibile partecipare entro il 16 febbraio 2026.