Franca Masu in concerto con Marco Mezquida

ALGHERO - Domenica 4 gennaio il Teatro civico di Alghero alle 19.30 accoglierà un concerto di altissima valenza con ospite d’onore il pianista menorchino Marco Mezquida. E sarà la voce di Alghero Franca Masu insieme a Salvatore Maltana e Luca Falomi a suggellare questo incontro musicale che vuole celebrare sonorità, poesia e tradizioni del Mediterraneo dal titolo Encontres. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura, Alghero Turismo e Fondazione Alghero e inserito negli appuntamenti del Cap d’Any de l’Alguer.



Un evento esclusivo che si terrà proprio nella città che incarna la fusione di culture e linguaggi attraverso la sua storia millenaria. Franca Masu, una delle voci più evocative della musica catalana e mediterranea, si unisce Marco Mezquida, che è tra i pianisti più sorprendenti della scena internazionale. Originario di Mahon è definito dalla critica come un artista poliedrico, poetico e innovativo. Mezquida ha conquistato i palchi più prestigiosi d’Europa e del mondo grazie alla sua straordinaria capacità di fondere jazz, improvvisazione e tradizione classica in uno stile inconfondibile, capace di emozionare e sorprendere a ogni nota.



Insieme al contrabbassista Salvatore Maltana e al chitarrista Luca Falomi prenderà vita un viaggio musicale che sfida i confini dei vari generi che la Masu con la sua versatilità sa evocare.

Le parole di Alghero, in lingua catalana, diventano il cuore pulsante di questo progetto attraversando anche sonorità affascinanti e testi raffinati pieni di poesia che provengono da altri mari per intrecciarsi con le improvvisazioni del pianoforte di Mezquida e il groove impeccabile di Falomi e Maltana. Atmosfere uniche che raccontano storie di mare, di terre lontane e di forti legami culturali.



