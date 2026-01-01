S.A. 13:10 Brindisi con la lirica al Teatro Civico Successo per il Gala lirico di Capodanno che ha inaugurato il 2026 regalando al pubblico un’esperienza di alto livello artistico



ALGHERO - Una serata di grande emozione e partecipazione ha salutato l’arrivo del nuovo anno al Teatro Civico di Alghero, dove il Gala lirico di Capodanno ha inaugurato il 2026 regalando al pubblico un’esperienza di alto livello artistico. «Un appuntamento capace di unire musica e bellezza, confermando il ruolo centrale della cultura nella vita della città. Lo spettacolo, accolto con calore e attenzione da una platea numerosa, ha rappresentato un raffinato momento musicale e un segnale chiaro della visione culturale dell’amministrazione comunale, che continua a investire con convinzione in un’offerta ampia, accessibile e continuativa» si legge nella nota diffusa dall'Ufficio Stampa del Comune di Alghero.



«Abbiamo accolto il nuovo anno con uno spettacolo davvero emozionante - commenta il sindaco Raimondo Cacciotto -. Il mio augurio è che sempre più persone possano avvicinarsi alla cultura, all’arte e alla lirica, riscoprendo il piacere di una serata a teatro. Abbiamo scelto di scommettere sulla cultura, investendo risorse importanti, e per il 2026 stiamo già pianificando un calendario ricco di iniziative che renderà la vita culturale della città ancora più viva, accessibile e continua». Soddisfazione espressa anche dall’assessora alla Cultura Raffaella Sanna, che ha voluto ringraziare le realtà associative protagoniste della serata.



«Il lavoro di Irene Dore dell’Associazione Ars Aurelia e di Laura Cocco dell’Associazione Contrapunctum ha garantito uno spettacolo di altissimo livello, degno della nostra città, del Teatro Civico e soprattutto di un pubblico attento e sensibile. Continueremo a lavorare per innalzare sempre più il livello culturale dell’offerta, perché Alghero merita una programmazione di qualità, stabile e riconoscibile». I prossimi appuntamenti musicali al Teatro Civico vedranno protagonista Franca Masu con Encontres il 4 gennaio alle 19:30, seguita dal Quintetto d’archi e tromba – Candle Light in programma il 5 gennaio alle 19:30, due eventi finanziati dall’Assessorato alla Cultura e organizzati in sinergia con la Fondazione Alghero.



Nella foto: il sindaco Cacciotto e l'assessore Sanna salutano il pubblico