Parkinson: seminario ad Alghero

ALGHERO - Prende il via sabato 4 ottobre, alle ore 9.30, presso la sala consiliare di Villa Maria Pia, il primo dei cinque seminari facenti parte del Progetto PRISP, un’iniziativa finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna, e promossa da una rete sociale costituita dalle Associazioni APS Anemone,

Parkinson Alghero-ODV, APS Akròasis e dal Comune di Alghero. Questo progetto si avvale anche

del patrocinio gratuito della Fondazione Alghero. L’obiettivo dei seminari è quello di approfondire

la comprensione della Malattia di Parkinson, esplorando non solo i suoi aspetti clinici e i sintomi più

evidenti, ma anche le sfide che i pazienti e le loro famiglie affrontano quotidianamente. Il Parkinson oggi affligge circa 10 milioni di persone, di cui 250 mila solo Italia, con una prevalenza di circa 300 casi ogni 100.000 abitanti. In Sardegna stime recenti parlano di un numero fra 4.000 e

5000 e una recente fonte (fine 2024) indica un numero di pazienti in cura preso il Centro Parkinson

di Cagliari che supera le 1.000 unità. Numeri importanti che inducono a ritenere il Parkinson, ormai, una vera e propria malattia sociale.



Il seminario vedrà la relazione introduttiva “Perché il Parkinson” a cura del Dott. Kai Paulus,

neurologo presso la Asl di Sassari. Successivamente interverranno la dott.ssa Antonella Sircana

che ci parlerà de “Le conseguenze psicologiche e relazionali del Parkinson”, la pedagogista

Dott.ssa Anna Maria Giulia Fozzi, nostra storica amica, con: “Allenare la mente: stimolazione

cognitiva nelle persone con il Parkinson”, e la naturopata Laila Fara, che esplorerà il mondo de “La

Mindfulness e il Parkinson: come imparare a gestire corpo e mente”. A questo seminario seguirà l’11 ottobre il laboratorio immersivo “Natura e Movimento” di Monia Satta e Annalisa Mambrini, il 18 ottobre ci sarà il laboratorio espressivo “Poesie visive” con metodo Munari, a cura di Annalisa Masala, per concludersi poi il 25 ottobre con l’attività di counseling a beneficio dei caregivers, “Prendersi cura di chi cura”, coordinato da Laura Masala. Tutti saranno realizzati all’aperto, in varie aree del giardino della Villa.



Il Progetto PRISP si chiuderà l’8 novembre con un importante convegno sul Fine Vita presso

l’Alguer Hall de Lo Quarter, uno dei temi più profondi e complessi dell’esperienza umana.

Parteciperanno all’incontro alcuni politici che hanno dato vita due settimane fa alla legge regionale

sarda sul Fine Vita e specialisti di primo piano. Attraverso le esperienze dei relatori, le

testimonianze dirette di alcune persone coinvolte e il confronto tra le diverse prospettive, si intende

offrire nuovi spunti di riflessione e di rendere il fine vita un percorso affrontato con dignità,

consapevolezza e, soprattutto, umanità.