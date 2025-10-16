Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaAssociazionismo › I Giovani accolgono il Laboratorio delle Strategie
Cor 11:32
I Giovani accolgono il Laboratorio delle Strategie
Il progetto di collaborazione troverà sede nell´immobile all´interno del Parco Martin Luther King, in via Don Minzoni, già detenuto in comodato d´uso dalla Consulta Giovanile di Alghero
I Giovani accolgono il Laboratorio delle Strategie

ALGHERO - La Consulta Giovanile di Alghero e l’associazione di volontariato “Laboratorio delle Strategie” collaboreranno insieme per l’attuazione di progetti condivisi per il benessere e la piena partecipazione alla vita quotidiana dei giovani con disabilità. L'Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto ha fatto incontrare le due realtà «con l'obiettivo comune - afferma il primo cittadino - di rafforzare il ruolo dei giovani quali protagonisti di una città solidale e attenta ai bisogni di tutti». Il progetto di collaborazione troverà sede nell'immobile all'interno del Parco Martin Luther King, in via Don Minzoni, già detenuto in comodato d'uso dalla Consulta Giovanile.

La delibera della Giunta approvata ieri definisce il quadro dell’accordo condiviso tra Consulta Giovani e Laboratorio delle Strategie, anche nell’ambito dell’Alguer Family Festival. «Partendo dal Family Festival – spiega l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – abbiamo messo insieme le reciproche volontà di collaborare, creando in questo modo un'occasione concreta per avviare questa sinergia che, siamo sicuri, porterà importanti risultati con lo sviluppo do progetti comuni». Il “Laboratorio delle Strategie” è un’associazione di volontariato che opera nel Comune di Alghero, è composta da familiari di persone con disabilità intellettiva ed attua corsi di formazione, di applicazione e di intervento a favore delle famiglie, di insegnanti e operatori che si occupano di persone disabili.

Un terreno che ha quasi naturalmente fatto incontrare l’Amministrazione con i giovani. «Quando le realtà del territorio si parlano, si ascoltano e scelgono di collaborare, il patrimonio della città diventa più grande e più vivo – commenta l’Assessore al Demanio Enrico Daga -e la sensibilità dei ragazzi della Consulta Giovanile, unita alla capacità di adattamento e alla forza dei volontari e dei ragazzi del Laboratorio delle Strategie, segna l’inizio di un nuovo capitolo di collaborazione e fiducia reciproca».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/10/2025
Nasce il Comitato per Predda Niedda
All’incontro hanno partecipato numerosi tra i maggiori imprenditori e artigiani della zona. La prima riunione ufficiale del Comitato è prevista entro dieci giorni
8/10Il Distretto Rurale si presenta ad Alghero
3/10Il ricordo di Borsellino e Falcone all´Asinara
2/10Parkinson: seminario ad Alghero
23/9Associazioni culturali protagoniste, nuovo corso ad Alghero
18/9Protezione civile: oltre 2 milioni di euro ai volontari
17/9Mare e territorio: Coral Wine cala il tris
12/9Fondazione Alghero convoca le associazioni
11/9Alghero con Gaza: consiglio comunale aperto
25/8Alghero ospita 40 scout ucraini
21/8Spadaro e Pistoletto per Alghero Città della Pace
« indietro archivio associazionismo »
18 ottobre
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale
18 ottobre
«Selva intollerante nonostante l´esperienza»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)