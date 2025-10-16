Cor 11:32 I Giovani accolgono il Laboratorio delle Strategie Il progetto di collaborazione troverà sede nell´immobile all´interno del Parco Martin Luther King, in via Don Minzoni, già detenuto in comodato d´uso dalla Consulta Giovanile di Alghero



ALGHERO - La Consulta Giovanile di Alghero e l’associazione di volontariato “Laboratorio delle Strategie” collaboreranno insieme per l’attuazione di progetti condivisi per il benessere e la piena partecipazione alla vita quotidiana dei giovani con disabilità. L'Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto ha fatto incontrare le due realtà «con l'obiettivo comune - afferma il primo cittadino - di rafforzare il ruolo dei giovani quali protagonisti di una città solidale e attenta ai bisogni di tutti». Il progetto di collaborazione troverà sede nell'immobile all'interno del Parco Martin Luther King, in via Don Minzoni, già detenuto in comodato d'uso dalla Consulta Giovanile.



La delibera della Giunta approvata ieri definisce il quadro dell’accordo condiviso tra Consulta Giovani e Laboratorio delle Strategie, anche nell’ambito dell’Alguer Family Festival. «Partendo dal Family Festival – spiega l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – abbiamo messo insieme le reciproche volontà di collaborare, creando in questo modo un'occasione concreta per avviare questa sinergia che, siamo sicuri, porterà importanti risultati con lo sviluppo do progetti comuni». Il “Laboratorio delle Strategie” è un’associazione di volontariato che opera nel Comune di Alghero, è composta da familiari di persone con disabilità intellettiva ed attua corsi di formazione, di applicazione e di intervento a favore delle famiglie, di insegnanti e operatori che si occupano di persone disabili.



Un terreno che ha quasi naturalmente fatto incontrare l’Amministrazione con i giovani. «Quando le realtà del territorio si parlano, si ascoltano e scelgono di collaborare, il patrimonio della città diventa più grande e più vivo – commenta l’Assessore al Demanio Enrico Daga -e la sensibilità dei ragazzi della Consulta Giovanile, unita alla capacità di adattamento e alla forza dei volontari e dei ragazzi del Laboratorio delle Strategie, segna l’inizio di un nuovo capitolo di collaborazione e fiducia reciproca».