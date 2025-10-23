Alguer.it
Cor 13:00
Fidapa Alghero: presidente Neria De Giovanni
Nel mese di ottobre si è insediato il nuovo Direttivo della Sezione di Alghero della Fidapa - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari
ALGHERO - Per il biennio 2025-2027: presidente Neria De Giovanni, vicepresidente Marirosa Martinelli, Segretaria Anna Maria Orlandoni, Tesoriera Silvana Pinna e Past presidente Margherita Lendini. La Fidapa è un’Associazione che fa parte della Federazione Internazionale (BPW – International Federation of Business and Professional Women) e si impegna a promuovere la crescita professionale, l'empowerment femminile e l'eliminazione delle discriminazioni di genere attraverso attività di networking, formazione e sensibilizzazione.

In Italia è composta da 11500 Socie con 277 sezioni raggruppate in 7 distretti. E' un movimento di opinione indipendente senza fini di lucro, senza distinzione di etnia, lingua o religione. Ad Alghero opera dal 1997 promuovendo azioni di interesse sociale e culturale tra cui il molto seguito Premio Donna Fidapa, consegnato sempre in prossimità dell’ 8 marzo. Il nuovo Direttivo ha in programmazione una fitta rete di eventi e azioni volte a coinvolgere le donne nei diversi settori di interesse dell’Associazione: sociale, amministrativo, culturale, artistico e professionale.

Il tema nazionale di approfondimento, individuato dal recente Congresso italiano della Fidapa a Roma - sottolinea Neria De Giovanni - su “le potenzialità delle donne nel terzo millennio: imprenditoria, tecnologia e comunicazione offre l’opportunità di inserirsi in una problematica che interessa tutti, uomini e donne, e che la Fidapa affronterà da una prospettiva di impegno e cultura femminile per il benessere sociale di tutti.
