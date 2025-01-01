|
Alghero 17 ore a secco: martedì disagi
Chiusura dell’erogazione dalle ore 15.00 di martedì 7 ottobre alle ore 6.00 di mercoledì 8 ottobre 2025. In programma interventi di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce i potabilizzatori, tra cui quello di Monte Agnese
ALGHERO - Martedì 7 ottobre 2025, per circa 17 ore, in programma interventi di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce i potabilizzatori, tra cui quello di Monte Agnese, al servizio della città di Alghero. I lavori comporteranno riduzioni delle forniture idriche.
Enas garantirà comunque approvvigionamenti da fonti alternative, ma sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione in alcune zone. Nella città di Alghero si prevedono forti disagi: Chiusura dell’erogazione dalle ore 15.00 di martedì 7 ottobre alle ore 6.00 di mercoledì 8 ottobre 2025.
Il ripristino potrà variare di circa 2-3 ore in base alla quota altimetrica delle utenze e alla posizione all’interno della rete idrica. «Saranno messi in atto tutti gli accorgimenti per limitare i disservizi» assicurano dall'ente di governo della risorsa idrica. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al numero verde 800 022 040 (attivo 24 ore su 24).