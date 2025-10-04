Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaDisservizi › «Cimitero, incuria e negligenza ad Alghero»
Cor 9:00
«Cimitero, incuria e negligenza ad Alghero»
Nonostante il grave incidente dell´aprile scorso, nessun intervento e nessuna manutenzione in cimitero, dove permangono situazioni di grave pericolo per l´incolumità dei visitatori. Dura presa di posizione di Forza Italia
«Cimitero, incuria e negligenza ad Alghero»

ALGHERO - «Eravamo convinti che la tragedia scampata nell'aprile di quest'anno avesse suonato la sveglia all'amministrazione Cacciotto sulla necessità di mettere a norma il cimitero cittadino. Allora una cittadina algherese cadde all’interno di una tomba dopo il cedimento di una lastra e fu trasportata d'urgenza al pronto soccorso dal 118. Il primo cittadino garantì una manutenzione immediata e la messa in sicurezza. Solita promessa da marinaio: a distanza di sei mesi nessuna manutenzione immediata e la messa in sicurezza, ossia l'impedimento all'accesso e al transito, permane. Una situazione di incuria e negligenza da condannare con fermezza. Il cimitero non è solo uno spazio di sepoltura dei defunti, ma è il luogo in cui si conserva la memoria delle persone scomparse e di una intera comunità. Impedire agli algheresi di visitare i propri cari defunti è uno schiaffo alle loro radici, alla loro storia e ai loro sentimenti. Il cimitero merita attenzione, sicurezza, cura e rispetto che oggi gli vengono negati da una amministrazione distratta e tesa a fare propaganda sterile. Ancora una volta assicuriamo il nostro sostegno politico verso finanziamenti e interventi che vedano al centro il cimitero cittadino e vadano verso obbiettivi di civiltà». Lo ha dichiarato il consigliere nazionale di Forza Italia, Marco Tedde.
