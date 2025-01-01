Alguer.it
Fc Alghero al tappeto, vince Olmedo
Cor 18:43
Fc Alghero al tappeto, vince Olmedo
Sconfitta di misura per la FC Alghero, superata in casa per 1-2 dall’Olmedo nella seconda giornata del Girone D di Prima Categoria. Una partita intensa e combattuta, con i giallorossi che hanno tenuto testa a una formazione ospite ben organizzata e concreta nelle occasioni decisive
<i>Fc</i> Alghero al tappeto, vince Olmedo

ALGHERO - L’incontro si apre con l’Olmedo subito pericoloso al 2’, quando Delogu sfiora il palo destro con una conclusione dal limite. Un minuto più tardi è la FC Alghero a rispondere con Raimondo Serra, che crea scompiglio nell’area avversaria. Al 10’ ancora Delogu vicino al gol, con un diagonale da sinistra che tocca la base del palo opposto. La squadra di casa cresce e al 21’ spreca una grande occasione in contropiede: Loi si presenta a tu per tu con il portiere Ponziani, ma la sua conclusione viene respinta. Alla mezz’ora ci prova Sechi su punizione, trovando la deviazione in corner di Francesco Serra.

Nel finale di tempo l’Olmedo ha un’altra chance con Nemore, che da posizione favorevole calcia alto. La ripresa si apre con il vantaggio ospite: al 50’ Ruben Sechi trova la rete con un gran tiro dalla distanza che si insacca in diagonale alle spalle di Serra. L’Olmedo insiste e tra il 53’ e il 57’ si rende ancora pericoloso con Sechi e Pinna, ma il portiere giallorosso è attento. La FC Alghero prova a reagire e a trovare spazi in avanti, ma l’Olmedo si difende con ordine e riparte sfruttando alcune indecisioni dei padroni di casa.

Al 65’ ancora Delogu mette alla prova Serra, che si oppone con un ottimo intervento. Il pareggio arriva al 77’: su calcio d’angolo Massimo Porcu svetta di testa e insacca l’1-1, riaccendendo le speranze dei giallorossi. All’89’ la FC Alghero trova anche il gol del possibile vantaggio con Carlo Pintus su punizione, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco. Nel recupero, al 92’, arriva la beffa: Andrea Correddu firma il definitivo 1-2 con un tiro dalla lunga distanza che sorprende la difesa algherese. La gara si chiude così con la vittoria dell’Olmedo, che conquista i tre punti al termine di una sfida di grande intensità. La FC Alghero, pur mostrando buone trame di gioco e spirito di squadra, paga alcune disattenzioni. I giallorossi torneranno in campo domenica prossima, nuovamente al “Pintore-Caddeo”, per affrontare il Siligo nella terza giornata di campionato.

FC ALGHERO: Serra F., Molinari, Peana, Spanu (45' st Cherchi), Correddu (32' st Pinna), Gnani, Nuoto (34' st Carbone), Loi (18' st Marrosu), Riu, Pintus, Serra R. (20' st Porcu).
Allenatore: Andrea Peana
A disposizione: Garofalo, Ardu, Orizi, Quintilio.
OLMEDO: Ponziani, Cherchi, Tedde, Amoroso, Correddu, Gnani, Nemore, Caria, Delogu (39' st Nali), Sechi (36' st Cicala), Pinna (32' st Canu).
Allenatore: Adriano Serra
A disposizione: Serra, Deriu, Piras, Lisci, Galleri, Mameli.
ARBITRO: Samuel Pilo di Sassari
RETI: 50' Sechi (O), 77' Porcu (FC), 92' Correddu (O)
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
6 ottobre
Palestina, in piazza sventolano le bandiere
6 ottobre
Palestina Libera, l’urlo da Alghero



