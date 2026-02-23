Alguer.it
18:20
Basket Alghero, arriva Chef Mike
Guardia americano-nigeriana di 1,95 m è pronto a vestire la maglia del club in Division 1. Un innesto di qualità, esperienza e leadership che accende l’entusiasmo della piazza e rilancia con decisione le ambizioni della Pallacanestro Alghero
ALGHERO - Grande colpo di mercato per la Pallacanestro Alghero con l’arrivo di Michael James Efevberha, guardia americano-nigeriana di 1,95 m, pronto a vestire la maglia del club in Division 1. Nato il 22 agosto 1984, Efevberha è un professionista di grande esperienza, reduce dall’ultima stagione con i New Taipei Kings nella Basketball Champions League Asia, dove ha fatto registrare numeri di altissimo livello: 23,3 punti, 6,1 rimbalzi e 2,8 assist di media a partita nella competizione BCL.

Nel corso della sua carriera, lunga 17 anni, ha conquistato ben 9 campionati/coppe, arricchendo il proprio palmarès con numerosi premi di MVP, titoli di miglior realizzatore e altri importanti riconoscimenti individuali. Dopo gli inizi nel basket universitario statunitense tra University of California, Irvine e California State University, Northridge, ha inoltre rappresentato la nazionale nigeriana, ricoprendo il ruolo di capitano nel 2009 in occasione del FIBA Africa Championship 2009.

Giocatore dotato di un’ottima mano, grande freschezza fisica e spiccata visione di gioco, “Chef Mike” – come è conosciuto nell’ambiente – è anche algherese di adozione, essendo sposato da oltre 10 anni con l’algherese Eleonora Chessa e profondamente legato al territorio e alla cucina locale. «Sono contentissimo di tornare a giocare – dichiara Michael James Efevberha – e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e i tifosi. Sono ancor più gasato se penso di essere il primo giocatore americano della storia del club. Darò il massimo in ogni allenamento e in ogni partita per ottenere i migliori risultati possibili. Ho visto che siamo vicini alla zona playoff e sono convinto che, lavorando tutti insieme, li raggiungeremo senz’altro».
23/2/2026
