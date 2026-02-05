S.A. 16:47 Riprendono i collegamenti Sardegna-Corsica La compagnia Moby ha infatti comunicato il rientro in servizio della motonave Bunifazziu, che garantirà la continuità dei trasporti tra Sardegna e Corsica



CAGLIARI - A partire da oggi riprendono i collegamenti marittimi tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, sospesi nei giorni scorsi a causa di problematiche tecniche che hanno interessato le imbarcazioni impiegate sulla tratta. La compagnia Moby ha infatti comunicato il rientro in servizio della motonave Bunifazziu, che garantirà la continuità dei trasporti tra Sardegna e Corsica. La sospensione del servizio, iniziata il 1° febbraio, è stata determinata da una serie di criticità tecniche legate ai programmi di manutenzione e alle certificazioni di sicurezza delle navi coinvolte, nonché ai necessari nulla osta delle autorità francesi per l’operatività sulle acque internazionali del tratto.



L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha seguito costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo contatti continui e quotidiani con le compagnie, richiedendo costantemente aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulle tempistiche di ripristino del servizio. Nella giornata di oggi, inoltre, l’assessora Manca ha organizzato un incontro in videoconferenza con il responsabile dei Trasporti della Corsica, Jean-Félix Acquaviva, e il suo staff, durante il quale è stata ribadita con forza l’esigenza di una svolta definitiva e strutturale nei collegamenti tra le due isole.



«La ripresa del collegamento – sottolinea l’assessora Manca – è una notizia importante per cittadini, lavoratori e imprese che in questi giorni hanno subito disagi significativi. Tuttavia, come abbiamo già evidenziato insieme alla Corsica lo scorso febbraio durante il secondo incontro a Nizza del Trattato del Quirinale, vista anche la brevità della tratta episodi come questo confermano la necessità di una deroga ai regolamenti internazionali sul collegamento tra le due Isole. Questo ulteriore disservizio sarebbe stato risolto molto rapidamente se la nostra richiesta fosse stata già presa in carico dalle autorità competenti, grazie alla maggiore disponibilità di naviglio disponibile sul mercato marittimo». La Regione Sardegna continuerà a monitorare attentamente il servizio e a lavorare affinché i collegamenti tra le due isole possano essere garantiti con continuità e adeguati livelli di affidabilità, elementi fondamentali per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo dei territori coinvolti.



Nella foto: l'assessora Barbara Manca e il responsabile dei Trasporti della Corsica, Jean-Félix Acquaviva