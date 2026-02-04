Raimondo Cacciotto 13:48 L'opinione di Raimondo Cacciotto Alghero città sicura e respingo letture distorte



Da parte dell’Amministrazione comunale c’è una ferma e netta condanna di ogni episodio criminale. Alghero non vive una situazione di emergenza sul piano della sicurezza, questo è emerso anche in maniera molto chiara sul tavolo dell'ultimo Comitato Ordine e Sicurezza, ma questo non significa abbassare la guardia o sottovalutare i singoli episodi. In merito ai recenti atti di cronaca, sui quali ritiene necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare, con determinazione, la collaborazione con le autorità competenti, affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia e perché simili episodi non si ripetano. La prevenzione e il presidio del territorio, tuttavia, restano priorità costanti e credo che il Governo dovrebbe davvero dar seguito al rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine in forma strutturale sui territori. È altrettanto importante evitare letture distorte della realtà episodi isolati non devono essere confusi con fenomeni strutturati, perché alimentare allarmismi non aiuta a tutelare la comunità né a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini.



*Sindaco di Alghero