|
|
Raimondo Cacciotto
13:48
L'opinione di Raimondo Cacciotto
Alghero città sicura e respingo letture distorte
Da parte dell’Amministrazione comunale c’è una ferma e netta condanna di ogni episodio criminale. Alghero non vive una situazione di emergenza sul piano della sicurezza, questo è emerso anche in maniera molto chiara sul tavolo dell'ultimo Comitato Ordine e Sicurezza, ma questo non significa abbassare la guardia o sottovalutare i singoli episodi. In merito ai recenti atti di cronaca, sui quali ritiene necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare, con determinazione, la collaborazione con le autorità competenti, affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia e perché simili episodi non si ripetano. La prevenzione e il presidio del territorio, tuttavia, restano priorità costanti e credo che il Governo dovrebbe davvero dar seguito al rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine in forma strutturale sui territori. È altrettanto importante evitare letture distorte della realtà episodi isolati non devono essere confusi con fenomeni strutturati, perché alimentare allarmismi non aiuta a tutelare la comunità né a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini.
*Sindaco di Alghero
|
|
|
|
|
|
5/2/2026
Marco Lombardi, referente regionale in Sardegna di MIO Italia – Movimento Imprese Ospitalità, lancia un forte appello alle istituzioni locali affinché la sicurezza diventi una priorità concreta per tutti i Comuni, dopo i due casi ravvicinati delle rapine nei supermercati
|
|
|
5/2/2026
Il consigliere comunale di Alghero, Michele Pais, già presidente del Consiglio regionale Sardo, interviene dopo l’ennesimo episodio di criminalità che riporta al centro il tema della sicurezza in città e rilancia l´attivazione del programma "1000 occhi per la città"
|
|
|
4/2/2026
La governatrice sarda lancia un appello diretto ai cittadini e alle cittadine attraverso un reel pubblicato oggi sui propri canali social, dedicato al tema dell’utilizzo di tre carceri sarde, Uta, Bancali e Badu ‘e Carros, come strutture destinate al regime del 41 bis
|
|
6 febbraio 5 febbraio 6 febbraio