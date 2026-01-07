Alguer.it
Dopo Amsterdam, Parigi: la strada giusta
L´’Aeroporto di Alghero "Riviera del Corallo" cala il tris e amplia la propria offerta con l’attivazione del nuovo collegamento diretto Alghero–Parigi operato da Transavia. Soddisfatto Valdo Di Nolfo
ALGHERO - «Continuiamo a lavorare per rafforzare il ruolo della Riviera del Corallo nel sistema delle connessioni europee, eleggendo Alghero come rotta al centro del Mediterraneo, con ricadute positive per l'economia locale e opportunità di tutto il territorio – commenta il consigliere regionale Valdo Di Nolfo –. È quindi con grande soddisfazione che accogliamo il nuovo volo diretto tra Alghero e Parigi, una connessione che rappresenta un passo in avanti concreto per la mobilità internazionale del Nord-Ovest Sardegna».

La nuova tratta sarà operativa non solo in estate ma per sette mesi, da aprile a ottobre, ma l'unico rappresentante di Alghero nel Parlamento sardo focalizza l’obiettivo principale per l'Aeroporto "Riviera del Corallo": consolidare nel tempo una presenza stabile di voli europei.

«Tra gli ambiziosi obiettivi sul tema trasporti c'è quello di consolidare le rotte europee -sottolinea Di Nolfo- valorizzando così lo scalo di Alghero come riferimento del Nord-Ovest della Sardegna. Investire sulla stabilità e sulla qualità delle connessioni significa garantire il diritto alla mobilità di cittadine e cittadini, sostenendo lo sviluppo dei territori e la crescita delle comunità. Per queste ragioni l'obiettivo è la ricerca di connessioni anche in quella manciata di mesi ad oggi non coperti».

C'è quindi soddisfazione dell'onorevole regionale Di Nolfo per un risultato che mette Alghero al centro dei trasporti internazionali ma resta immutato l'impegno per continuare a lavorare per garantire una presenza di collegamenti dodici mesi l'anno.
