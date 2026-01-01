Cor 10:09

Pittura a Porto Torres: doppio premio

Le opere premiate sono quelle che hanno saputo esprimere in modo originale e personale il tema “Gli antichi romani e le terme di Turris Libisonis”. Il primo posto è stato conquistato dalla tela di Tonino Fenu che si è aggiudicato il premio da 500 euro, seguito dall’opera di Giuseppe Gaspa premiato con 400 euro

PORTO TORRES - Sono due i dipinti che hanno conquistato la giuria della nuova edizione dell’estemporanea di pittura organizzata dall’associazione TNT Global Art lo scorso 27 dicembre nell’affascinante scenario dell’Area archeologica di Turris Libisonis, in occasione della III edizione di “Non era solo Garum”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città di Porto Torres, organizzata dal CCN Botteghe Turritane con il patrocinio del Comune e il sostegno della Regione Sardegna. Le opere premiate sono quelle che hanno saputo esprimere in modo originale e personale il tema “Gli antichi romani e le terme di Turris Libisonis”. Il primo posto è stato conquistato dalla tela di Tonino Fenu che si è aggiudicato il premio da 500 euro, seguito dall’opera di Giuseppe Gaspa premiato con 400 euro.



Il riconoscimento è stato assegnato nel corso di una cerimonia ospitata giovedì pomeriggio, 8 gennaio, nella sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune turritano. All’appuntamento hanno partecipato l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco, il presidente della Commissione comunale Cultura Antonello Cabitta, il presidente della TNT Global Art Gianni Nieddu, gli 11 artisti coinvolti, alcuni turritani e altri in arrivo da altri centri dell’hinterland e la commissione giudicatrice formata dal direttore del Museo Antiquarium Turritano Stefano Giuliani, dalla storica dell’arte della Direzione Regionale Musei Sardegna Silvia Pinna e dal promotore dell’evento “Non era solo Garum” Gavino Sanna.



I tre giudici hanno avuto il difficile compito di selezionare le opere capaci di esprimere con maggiore efficacia l’essenza degli usi e dei costumi dei personaggi che vissero l’epoca romana nell’antica Turris Libisonis. Un periodo di grande splendore in cui la prima colonia romana in Sardegna, fondata da Giulio Cesare nel 46 a.C., era un porto strategico cruciale per i commerci. La città raggiunse il suo massimo sviluppo tra il II e III secolo d.C. grazie a una fiorente economia basata su agricoltura, pesca e artigianato. La giuria ha espresso la propria valutazione sulla base di parametri fondamentali quali composizione, tecnica e colore, aderenza al tema, originalità e creatività, tempistica, impatto visivo generale. Per l’alto valore delle opere presentate sono state attribuite menzioni d’onore anche a Mario Gaspa, Sandro Marchi e Inna Boiko.



Ora le due tele vincitrici entreranno a far parte a tutti gli effetti del patrimonio culturale della città. Le opere, infatti, sono state donate all’Antiquarium di via Ponte Romano che le esporrà permanentemente all’ingresso non appena il museo, chiuso da pochi giorni per lavori, sarà riaperto con il nuovo allestimento il prossimo mese di giugno. «Questa nuova edizione dell’estemporanea di pittura – ha sottolineato Maria Bastiana Cocco - ha sottolineato ancora una volta il solido rapporto di collaborazione con la TNT Global Art e con il Museo Antiquarium Turritano. L’iniziativa ha rappresentato un’ulteriore occasione per valorizzare il profondo legame della nostra città con l’espressione artistica e con le tradizioni del passato. Ringraziamo dunque tutti i membri dell’associazione per il consueto impegno, gli artisti che hanno partecipato e la giuria che ha accolto con entusiasmo l’invito a decretare i vincitori».