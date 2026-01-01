Cor 12:05 Addio a Peppo Manni, il ricordo I funerali avranno luogo domenica 11 gennaio alle ore 9,15 nella Chiesa di San Marco in Fertilia. L´avvocato Manni era persa autorevole e stimata da tutti: Lascia un vuoto enorme nella comunità. Il ricordo di Mauro Manca, direttore del Museo Egea di Fertilia



ALGHERO - Addio a Peppo Manni, mancato nella notte tra giovedì e venerdì per un malore improvviso a 72 anni. Conosciutissimo ad Alghero, di casa a Fertilia: Presidente del Comitato Provinciale ANVGD e autorevole rappresentante del Comitato di Quartiere, comunità per la quale si è sempre speso durante la sua vita. Storico componente del Rotary Club di Alghero, l'avvocato Monni era persa autorevole e stimata da tutti: Lascia un vuoto enorme nella comunità.



Questo il ricordo di Mauro Manca, direttore del Museo Egea di Fertilia. «Orgoglioso rappresentante della comunità Dalmata di Fertilia, figlio di questa terra sarda che ha sempre portato nel suo cuore Zara, la città d’origine della sua famiglia. Al punto che ha voluto dare questo nome alla sua prima figlia Jadera. Ci lascia giovane e porta con sé tantissimi ricordi di una Fertilia che non esiste più. Lucida memoria storica ed appassionato custode degli aneddoti più simpatici e significativi di quella grande generazione di eroi semplici, con il suo carattere pacato ma con lo spirito arguto e la battuta sempre pronta riuniva in sé le qualità di due grandi personalità: Dario Manni, suo padre e di sua madre Vittoria Calebotta, una donna meravigliosa, cui il marito era legatissimo».



Caro Peppo, oggi, come direbbe Totò nella sua meravigliosa poesia intitolata La Livella, entri a far parte delle cose serie, quelle che appartengono alla morte. Vogliamo stringerci attorno ad Anna ed alle tue Figlie Jadera e Ludovica, nel tentativo di alleviare il dolore, certi che da lassù vorrai proteggere loro e la nostra grande famiglia di Fertilia, ancora una volta insieme a Dario, a Vittoria ed a tutti i nostri amici che non dimenticheremo mai e che rappresentano le grandi colonne dell’immenso portico che ci proteggerà e ci riparerà per sempre. Arrivederci Peppo, sono certo che ci ritroveremo tutti insieme per continuare il nostro lavoro, perché lassù non esistono confini e sono certo che Zara vista da la é ancora più bella, quasi come Fertilia.



Foto d'archivio