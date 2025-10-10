Alguer.it
Alberto Bamonti 8:51
L'opinione di Alberto Bamonti
L´ospedale di Alghero deve rinascere
<i>L´ospedale di Alghero deve rinascere</i>

Sebbene vi sia grande soddisfazione data dall’avvio dei lavori di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Alghero, un intervento atteso da anni e fondamentale per migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria nel territorio, tuttavia, non si può ignorare che l’Ospedale Civile continua a presentare gravi criticità strutturali e organizzative che compromettono la piena operatività del presidio e il diritto dei cittadini ad un’assistenza sanitaria completa.

Tra queste, desta particolare preoccupazione la situazione del reparto di Pediatria, che deve essere potenziato per garantire la completa operatività h24. In una città come Alghero, con un alto numero di residenti e un’importante presenza turistica, è indispensabile assicurare la piena funzionalità di un servizio essenziale per l’assistenza ai bambini e alle famiglie, senza dover ricorrere a trasferimenti verso altri centri anche in situazioni di urgenza.

Allo stesso modo, occorre intervenire con decisione per potenziare i reparti di medicina e chirurgia, rafforzare le dotazioni organiche e garantire continuità ai servizi specialistici. Senza una visione complessiva e investimenti strutturali, il rischio è che il Pronto Soccorso, pur rinnovato, resti un’isola efficiente in un sistema fragile.

* Noi Riformiamo Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
