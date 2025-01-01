Cor 17:14 Il Wine Wednesday torna ad Alghero Mercoledì 15 ottobre Alghero rinnova l’appuntamento con Wine Wednesday, il format internazionale che unisce il piacere del vino alla scoperta di nuove culture



ALGHERO - L’evento, parte del progetto Alghero International Meetup, si terrà dalle 18:00 alle 21.00 presso La Cantina, enoteca situata in via XXIV Maggio, ed è pensato per chi desidera vivere un’esperienza conviviale in un ambiente aperto e internazionale. Anche in autunno Alghero conferma la sua vocazione cosmopolita: La Cantina diventa il punto d’incontro perfetto per italiani e stranieri che vogliono migliorare il proprio inglese, ampliare la rete di conoscenze e immergersi in un’atmosfera rilassata, tra brindisi e conversazioni stimolanti.



Il format, ideato dal team creativo de La Cantina Alghero e rivolto alla community Alghero English Speakers, è semplice e coinvolgente: si entra nella vineria, si sceglie un calice di vino e ci si accomoda per conversare in inglese con altri partecipanti. A rendere l’esperienza ancora più divertente saranno alcuni giochi pensati per facilitare la conversazione e favorire nuove amicizie.

Un’occasione speciale per apprendere, socializzare e degustare ottimi vini, accompagnati da una selezione di stuzzichini con prodotti tipici sardi.



«La Cantina è lieta di ospitare nuovamente Wine Wednesday, un’iniziativa che rispecchia lo spirito di connessione e condivisione che anima questo spazio. Un’occasione per incontrarsi, scoprire nuovi sapori e rafforzare il legame tra Alghero e il mondo», afferma il management della Cantina Santa Maria La Palma, proprietaria dell’enoteca. L’evento è aperto a tutti, senza necessità di prenotazione o costo d’ingresso. Basta presentarsi a La Cantina mercoledì 15 ottobre dalle 18:30, scegliere il proprio calice preferito e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera.