Il Wine Wednesday torna ad Alghero
Mercoledì 15 ottobre Alghero rinnova l’appuntamento con Wine Wednesday, il format internazionale che unisce il piacere del vino alla scoperta di nuove culture
Il Wine Wednesday torna ad Alghero

ALGHERO - L’evento, parte del progetto Alghero International Meetup, si terrà dalle 18:00 alle 21.00 presso La Cantina, enoteca situata in via XXIV Maggio, ed è pensato per chi desidera vivere un’esperienza conviviale in un ambiente aperto e internazionale. Anche in autunno Alghero conferma la sua vocazione cosmopolita: La Cantina diventa il punto d’incontro perfetto per italiani e stranieri che vogliono migliorare il proprio inglese, ampliare la rete di conoscenze e immergersi in un’atmosfera rilassata, tra brindisi e conversazioni stimolanti.

Il format, ideato dal team creativo de La Cantina Alghero e rivolto alla community Alghero English Speakers, è semplice e coinvolgente: si entra nella vineria, si sceglie un calice di vino e ci si accomoda per conversare in inglese con altri partecipanti. A rendere l’esperienza ancora più divertente saranno alcuni giochi pensati per facilitare la conversazione e favorire nuove amicizie.
Un’occasione speciale per apprendere, socializzare e degustare ottimi vini, accompagnati da una selezione di stuzzichini con prodotti tipici sardi.

«La Cantina è lieta di ospitare nuovamente Wine Wednesday, un’iniziativa che rispecchia lo spirito di connessione e condivisione che anima questo spazio. Un’occasione per incontrarsi, scoprire nuovi sapori e rafforzare il legame tra Alghero e il mondo», afferma il management della Cantina Santa Maria La Palma, proprietaria dell’enoteca. L’evento è aperto a tutti, senza necessità di prenotazione o costo d’ingresso. Basta presentarsi a La Cantina mercoledì 15 ottobre dalle 18:30, scegliere il proprio calice preferito e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera.
