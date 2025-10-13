S.A. 18:20

Aou Sassari aderisce all’Open Weekend Menopausa

Le strutture complesse di Ginecologia e ostetricia e la Breast Unit in campo per l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Onda. Obiettivo dell’evento è informare e sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura utili sia ad alleviare i disturbi

SASSARI – In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’Aou di Sassari ha aderito all’(H)Open Weekend sulla Menopausa, un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Onda ETS e che coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa. Obiettivo dell’evento è informare e sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura utili sia ad alleviare i disturbi a breve termine sia a prevenire o ridurre le complicanze nel medio-lungo periodo, come malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze. Attraverso iniziative come l’(H)Open Weekend, l’Aou di Sassari promuove una cultura della salute femminile consapevole, invitando le donne a considerare la menopausa come un momento di trasformazione e non di perdita. Un monitoraggio regolare e un confronto con i professionisti permettono di gestire i sintomi e mantenere equilibrio e benessere in questa nuova fase della vita. All’iniziativa aderiscono il 17 ottobre la Struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal professor Giampiero Capobianco e la Breast Unit, diretta dal professor Alessandro Fancellu.



La menopausa è spesso affrontata in modo superficiale, con il rischio che molte donne convivano in silenzio con sintomi che incidono sulla qualità della vita. L’(H)Open Weekend rappresenta un’occasione per ricevere informazioni qualificate, valutazioni personalizzate di prevenzione e cura e indicazioni su stili di vita e percorsi terapeutici basati sulle evidenze. La menopausa non è una malattia, ma un passaggio fisiologico nella vita di ogni donna, legato alla progressiva riduzione della produzione di estrogeni e progesterone. Questo cambiamento ormonale può determinare sintomi più o meno intensi: vampate di calore, sudorazioni notturne, irritabilità, insonnia, aumento di peso e fragilità ossea. Per questo motivo è importante non sottovalutare i primi segnali e rivolgersi agli specialisti.



Affrontare consapevolmente la menopausa significa investire sulla qualità della vita futura e ridurre il rischio di malattie croniche. Il 17 ottobre dalle ore 9 alle ore 15 presso l’ambulatorio 9 di Ginecologia al piano terra del palazzo Materno infantile in viale San Pietro 12 saranno garantite visite ginecologiche gratuite e valutazione cliniche per pazienti in menopausa e verranno eseguite eventuali ecografie pelvica e pap test. Per le prenotazioni occorre chiamare il numero 0792644261 oppure invviare una mail a: clinica.ostetrica.e.ginecologica@aouss.it

Sempre il 17 ottobre dalle ore 9 alle ore 13, presso gli ambulatori della Breast Unit alle Cliniche di viale San Pietro al piano terra di fronte alla Scala E saranno eseguite visite senologiche gratuite. Per le prenotazioni occorre chiamare il numero verde: 800559988 oppure inviare una mail a: breast.unit@aouss.it