Ex Turritania: laboratori, palestra, bar e housing

SASSARI - Laboratori per anziani, laboratori per bambini e ragazzi, una palestra multidisciplinare, uno spazio per i bimbi, servizi doposcuola per bambini dai 6 agli 11 anni e per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, un servizio polivalente a supporto delle famiglie e della genitorialità, un alloggio dedicato al co- housing per anziani e un bar accessibile a tutti nella terrazza panoramica. Sono le attività e i servizi ai quali saranno destinati gli spazi pubblici all’interno dell’ex Hotel Turritania. Oltre a ospitare 17 degli appartamenti che il Comune affitterà a persone inserite nella cosiddetta “fascia grigia” e quindi protagoniste del processo di rigenerazione del centro storico attraverso l’attivazione dell’housing sociale, l’edificio di porta Sant’Antonio diventerà un luogo aperto alla comunità, a iniziare dal quartiere. La giunta comunale di Sassari guidata dal sindaco Giuseppe Mascia ha approvato l’atto di indirizzo promosso dal settore Politiche della casa e proposto dall’assessora competente, Patrizia Mercuri, nell’ambito del progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Turritania attraverso i finanziamenti ottenuti dal Pnrr per la realizzazione del Pinqua, il Programma innovativo per la qualità dell’abitare.



L’atto redatto dalla struttura – coordinata dalla responsabile unica del progetto, Maria Giovanna Campus – tiene conto di diversi elementi. Quelli che vengono definiti servizi innovativi di welfare nelle schede progettuali – predisposte in ossequio ai dettami comunitari e ministeriali – saranno distribuiti sui diversi piani da cui è composto l’ex Turritania. In particolare, al piano seminterrato saranno ospitati i laboratori per la terza età. «Come tutte, questa scelta tiene conto della presenza nel quartiere di una popolazione anziana molto numerosa e di due strutture d’accoglienza per anziani», spiega l’assessora Mercuri. «Quel che manca sono proprio gli spazi dedicati alla socializzazione e alla creatività», aggiunge. Ma il seminterrato accoglierà anche bambini e ragazzi con attività creative, a iniziare dalla pittura, dal disegno e dalle costruzioni, e laboratori sensoriali, emotivi e relazionali, come nel caso dello yoga o del training autogeno per gestire le emozioni. Sarà uno spazio interculturale e aperto, che promuoverà l’inclusione, l’empatia e la prevenzione del bullismo anche attraverso il teatro e il cinema. Accanto ci sarà una palestra che, oltre a rappresentare un presidio permanente e polifunzionale, punto di riferimento per la comunità locale, consentirà lo svolgimento di attività motorie inclusive e diversificate, al fine di promuovere stili di vita attivi, equilibrati e sostenibili e di favorire l’incontro e la coesione sociale e interculturale.



Nel piano rialzato sarà attrezzato uno “spazio bimbi”, per offrire ai genitori un luogo sicuro e accogliente dove lasciare i bambini da 1 a 3 anni di età per alcune ore, in modo flessibile e senza obbligo di frequenza continuativa. Si svolgeranno attività di gioco e socializzazione guidate da personale qualificato. Allo stesso piano, sarà istituito un servizio doposcuola per bambini dai 6 agli 11 anni e per ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Figure professionali adeguatamente formate guideranno bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita educativa e scolastica. Guarda alle famiglie, nella accezione più ampia ed estesa del termine, anche il servizio polivalente a supporto delle famiglie e della genitorialità, al cui interno si concretizzerà la presa in carico multidisciplinare dedicata a educazione, ascolto, prevenzione, socialità e cura. Lo spazio ospiterà diversi professionisti competenti in tema di sostegno alla genitorialità, contrasto alla povertà educativa, promozione del welfare comunitario, mediazione familiare e sportelli di ascolto.



Uno dei quadrilocali realizzati al terzo piano sarà affidato attraverso una manifestazione d’interesse rivolta a soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un co-housing per anziani. Infine, la terrazza panoramica ospiterà un esercizio pubblico per la somministrazione di bevande e pasti veloci e sarà accessibile a tutti. La gestione del locale, che disporrà di magazzini e depositi nel seminterrato, sarà affidata tramite manifestazione d’interesse a operatori del settore.

«Vogliamo che edifici come il Turritania, restituiti grazie ai finanziamenti pubblici alla collettività dopo decenni di abbandono, possano essere fruiti da tutte e da tutti, residenti e non, e possano concorrere alla rinascita del centro storico e di tutta l’area circostante, anche attraverso la costruzione ex novo di nuove dinamiche e nuove opportunità di vita comunitaria», afferma il sindaco Giuseppe Mascia. «Affinché il centro si rianimi è necessario invertire la rotta e favorire la ripresa delle sue funzioni storiche – aggiunge – riportando residenti, attività commerciali e servizi».