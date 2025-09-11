Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › Più stabilità nel ponte di Fertilia. Progetto e 1,5 milioni di fondi
S.A. 12:05
Più stabilità nel ponte di Fertilia
Progetto e 1,5 milioni di fondi
Il costo stimato dell’opera è di 1,5 milioni, a cui si farà fronte con la partecipazione alle specifiche risorse finanziarie previste dalla Legge Regionale 8 maggio 2025. Il progetto prosegue ora con la fase di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, e con il reperimento delle risorse economiche
Più stabilità nel ponte di Fertilia. Progetto e 1,5 milioni di fondi

ALGHERO - Il Ponte di Fertilia ad Alghero dovrà essere sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la stabilità e la capacità portante delle fondazioni. Con l’approvazione di ieri del DIP, il Documento di Indirizzo alla Progettazione, la Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto, su proposta dell’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, punta al consolidamento dell’infrastruttura viaria di rilevanza fondamentale per il trasporto su strada di persone e merci che, specialmente nel corso della stagione estiva, è interessata da un elevato flusso veicolare. L’idea progettuale propone un “radicale intervento di consolidamento del sistema fondale”. L’opera, nel corso degli anni, è stata oggetto di diversi interventi di riqualificazione e verifica, tra cui le indagini strutturali eseguite durante il 2018, che hanno posto in luce alcune criticità riconducibili a problematiche di stabilità. Di fatto sono stati riscontrati dei cedimenti differenziali in fondazione, associati all’inclinazione delle pile, che hanno imposto un limite alla massa dei veicoli pari a 25 quintali. La situazione ha richiesto l’acquisizione di un primo intervento di consolidamento della struttura muraria nel corso del 2022 e, di conseguenza, sollecitato l’avvio di una campagna di monitoraggio statico, al fine di rilevare il perdurare, ovvero l’evolversi, delle criticità rilevate.

«Il progetto - spiega l’assessore Marinaro - prevede il consolidamento del terreno sottostante il ponte, soggetto a continue correnti in ingresso e in uscita che favoriscono il dilavamento del sistema fondale sabbioso. Tali circostanze hanno portato col passare degli anni e con l’incremento del carico viario, alla visibile inclinazione delle pile verso il lato dello stagno, e pertanto - afferma l'assessore alle Opere Pubbliche - si rende necessario evitare che con il passare del tempo, a seguito del fisiologico e inesorabile deterioramento del sistema fondale, possano innescarsi ulteriori meccanismi di cedimento strutturale con compromissione irreversibile e definitiva delle funzionalità di un’opera viaria fondamentale per il Comune di Alghero e la borgata di Fertilia». L’avvio delle opere di costruzione dell’infrastruttura risale presumibilmente tra il 1882 e il 1884. Il costo stimato dell’opera è di 1,5 milioni, a cui si farà fronte con la partecipazione alle specifiche risorse finanziarie previste dalla Legge Regionale 8 maggio 2025, n. 12. Il progetto prosegue ora con la fase di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, e con il reperimento delle risorse economiche.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/9/2025
Ex Turritania: laboratori, palestra, bar e housing
La giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia ha approvato l’atto di indirizzo promosso dal settore Politiche della casa e proposto dall’assessora competente, Patrizia Mercuri, nell’ambito del progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio attraverso i finanziamenti ottenuti dal Pnrr per la realizzazione del Pinqua, il Programma innovativo per la qualità dell’abitare
11/9/2025
Nuova luce alla chiesa del Carmine a Bosa
Nei prossimi giorni via ai lavori di risanamento e restauro conservativo della chiesa del Carmine, finanziati con 600 mila euro del Pnrr
9/9«Troppi lavori aperti, attività in ginocchio»
5/9Lavori nelle Caserme: c´è anche Santa Maria La Palma
4/9Lavori al Temo: più acqua da Alghero a Sassari
1/9«Circonvallazione, il comune acceleri»
22/8Bosa: via libera ai primi tre progetti
23/8Restyling campo Tottubella: via a progetto fattibilità
19/8Treno a idrogeno, si espropria
13/8Palestra via XX Settembre: via a secondo lotto
9/8Restyling Palaserradimigni: lavori
31/7«Mariotti e ingresso città da rivoluzionare»
« indietro archivio opere »
14 settembre
Ad Alghero una mostra di cartoline
14 settembre
Al via le qualificazioni del primo ITF Forte Village
13 settembre
Alghero-Roma-Milano, voli non più prenotabili



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)