Venerdì sciopero: disagi raccolta rifiuti

ALGHERO - Sciopero nazionale del settore igiene ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025. A causa dell'astensione dal lavoro dei lavoratori appartenenti a queste sigle sindacali potranno verificarsi disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti urbani. In particolare, la ditta che gestisce il servizio ha comunicato che giovedì 16 ottobre non dovrà essere esposta la frazione della plastica, sia per le utenze domestiche che commerciali. Il servizio riprenderà regolarmente secondo il consueto calendario nei giorni successivi. Si invita pertanto la popolazione a non conferire i rifiuti in strada nella serata di giovedì e a mantenere i mastelli all’interno delle proprie pertinenze fino al turno di raccolta successivo. In caso di necessità, l'ecocentro di Galboneddu sarà aperto al pubblico dalle 7:00 alle 16:30.