Cor 10:17 Fauna selvatica: nuovi piani di contenimento Le Linee guida sono state condivise con le Province, la Città Metropolitana di Cagliari e gli enti territoriali, che hanno partecipato attivamente alla definizione del testo, poi approvato all’unanimità dal Comitato Regionale Faunistico



CAGLIARI - Approvate le “Linee guida per la redazione dei Piani Provinciali e delle Città Metropolitane” per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, in attuazione dell’articolo 19-ter della Legge n. 157/1992 e in coerenza con il Piano straordinario nazionale adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Le Linee guida rappresentano uno strumento operativo indispensabile per la Sardegna, volto a garantire un approccio omogeneo e scientificamente fondato alla gestione della fauna, in particolare delle specie che, per la loro diffusione o concentrazione, possono determinare impatti significativi sull’agricoltura, sulla sicurezza stradale e sull’equilibrio degli ecosistemi.



Il documento definisce criteri, obiettivi e metodi di intervento per Province e Città Metropolitane, prevedendo piani di controllo e contenimento basati su valutazioni tecniche, analisi dei rischi, zonizzazione delle aree di intervento e coinvolgimento di figure professionali qualificate. Le linee guida sono inoltre pienamente coerenti con le Direttive europee Habitat e Uccelli e con il Regolamento UE sulle specie esotiche invasive, assicurando che ogni azione di gestione sia compatibile con la tutela della biodiversità e con le finalità della Rete Natura 2000.