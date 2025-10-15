Alguer.it
Cor 10:17
Fauna selvatica: nuovi piani di contenimento
Le Linee guida sono state condivise con le Province, la Città Metropolitana di Cagliari e gli enti territoriali, che hanno partecipato attivamente alla definizione del testo, poi approvato all’unanimità dal Comitato Regionale Faunistico
Fauna selvatica: nuovi piani di contenimento

CAGLIARI - Approvate le “Linee guida per la redazione dei Piani Provinciali e delle Città Metropolitane” per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, in attuazione dell’articolo 19-ter della Legge n. 157/1992 e in coerenza con il Piano straordinario nazionale adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le Linee guida rappresentano uno strumento operativo indispensabile per la Sardegna, volto a garantire un approccio omogeneo e scientificamente fondato alla gestione della fauna, in particolare delle specie che, per la loro diffusione o concentrazione, possono determinare impatti significativi sull’agricoltura, sulla sicurezza stradale e sull’equilibrio degli ecosistemi.

Il documento definisce criteri, obiettivi e metodi di intervento per Province e Città Metropolitane, prevedendo piani di controllo e contenimento basati su valutazioni tecniche, analisi dei rischi, zonizzazione delle aree di intervento e coinvolgimento di figure professionali qualificate. Le linee guida sono inoltre pienamente coerenti con le Direttive europee Habitat e Uccelli e con il Regolamento UE sulle specie esotiche invasive, assicurando che ogni azione di gestione sia compatibile con la tutela della biodiversità e con le finalità della Rete Natura 2000.
15/10/2025
18 ottobre
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale
18 ottobre
«Selva intollerante nonostante l´esperienza»



