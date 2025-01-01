Alguer.it
Piani Insediamenti Produttivi, 33milioni ai Comuni
Nuovi finanziamenti a favore dei comuni sardi che intendano infrastrutturare o istituire aree destinate all’insediamento di attività artigiane e industriali di piccole dimensioni di interesse locale.
CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani, ha deliberato nell’ultima seduta di destinare 33 milioni di euro al potenziamento e alla riqualificazione infrastrutturale delle aree preposte ai Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP) già formalmente costituite. Lo stanziamento, a valere sul bilancio 2025-2027, sarà ripartito in 7 milioni per l’annualità 2025, 13 milioni per il 2026 e 13 milioni per il 2027. Delle sovvenzioni potranno beneficiare sia comuni singoli che associati. La deliberazione approva inoltre le direttive regionali sulla base delle quali sarà predisposto il relativo avviso pubblico per il 2025. L’importo massimo del finanziamento per ciascun soggetto sarà di 1 milione di euro, da assegnare secondo criteri a punteggio su percentuale di cofinanziamento, livello progettuale dell’intervento proposto e rotazione. Le direttive regionali prevedono tra i soggetti beneficiari anche le aree industriali in precedenza di proprietà dei Consorzi ZIR in liquidazione, la cui titolarità sia stata formalmente trasferita ai Comuni subentranti.
