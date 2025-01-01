Alguer.it
Cor 10:00
La Fc Alghero perde anche a Porto Torres
Una partita combattuta, con i giallorossi protagonisti di un ottimo avvio e più volte vicini al gol, ma puniti dagli episodi e dalla maggiore concretezza dei padroni di casa
La <i>Fc</i> Alghero perde anche a Porto Torres

ALGHERO - La Fc Alghero esce sconfitta per 3-1 dal campo del Porto Torres nella quarta giornata del Girone D di Prima Categoria. Una partita combattuta, con i giallorossi protagonisti di un ottimo avvio e più volte vicini al gol, ma puniti dagli episodi e dalla maggiore concretezza dei padroni di casa. L’avvio è di marca algherese: al 4’ su calcio d’angolo di Pintus, il portiere turritano riesce a togliere il pallone dalla testa di Massimo Porcu proprio al momento dell’impatto.

Al 27’, però, alla prima occasione utile, il Porto Torres passa in vantaggio con un tiro-cross di Tilocca dalla destra che sorprende tutti e si insacca all’angolo opposto per l’1-0. Nel finale di primo tempo i rossoblù sfiorano il raddoppio in contropiede, ma è ancora la FC Alghero a chiudere in avanti, senza però trovare la precisione necessaria sotto porta. La ripresa si apre con una FC Alghero arrembante: al 53’ Massimo Porcu colpisce la traversa, un minuto dopo Lorenzo Riu sfiora l’incrocio, e subito dopo Pintus vede il suo tiro respinto dalla difesa locale. Al 61’ lo stesso Carlo Pintus prova la conclusione dalla distanza, ma il portiere Quesada blocca in due tempi. Nel momento migliore dei giallorossi, arriva la doccia fredda: al 67’ un’ingenuità difensiva permette a Canessa di firmare il 2-0 per il Porto Torres.

I padroni di casa sfiorano il tris al 77’ con Faedda, ma Francesco Serra compie un grande intervento. All’87’, però, lo stesso Faedda chiude i conti in contropiede siglando il 3-0. In pieno recupero, al 92’, la FC Alghero trova il gol della bandiera: Cherchi viene atterrato in area e Pintus realizza con freddezza il rigore del definitivo 3-1. La FC Alghero non riesce dunque a sbloccarsi ma mostra segnali di crescita e determinazione. Ora testa al prossimo impegno: sabato l’anticipo casalingo contro il San Paolo Sassari, occasione per iniziare a fare punti davanti al proprio pubblico.

PORTO TORRES: Quesada, Bassanetti, Baldari, Fanari, Greco (15’ st Faedda), Libi (38’ st Cossu), Pisano, Tilocca (28’ st Pistidda), Pianti (25’ st Giagheddu), Sarr, Canessa (39’ st Chessa).
Allenatore: Calledda
A disposizione: Francesconi, Carratturo, Bernardini, Morales.
FC ALGHERO: Serra F., Molinari (39’st Marrosu), Peana, Gnani, Nuoto (23’ pt Carbone), Riu, Ardu (22’ st Pinna), Zanda, Porcu M. (28’ st Loi), Pintus, Serra R. (21’ st Cherchi).
Allenatore: Peana
A disposizione: Garofalo, Orizi, Quintilio, Porcu R.
Arbitro: Zappino di Sassari
Reti: 27’ Tilocca, 67’ Canessa, 82’ Pistidda, 92’ Pintus (rig.)
7:03
19 ottobre
Scontro tra centauri in via Garibaldi
20 ottobre
Tc Alghero, nuova sconfitta con Macerata
20 ottobre
Amatori Rugby Alghero, debutto con vittoria



