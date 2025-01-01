Cor 9:07 Oncologica dell´apparato digerente: convegno Le innovazioni nella chirurgia. Ad Alghero un convegno che punta a condividere esperienze e consolidare percorsi multidisciplinari nella cura delle neoplasie pancreas, fegato e colon



SASSARI – Due giornate di confronto e aggiornamento, 26 e 27 ottobre, in cui esperti regionali e nazionali si ritroveranno per fare il punto sulle più recenti innovazioni nella chirurgia oncologica dell'apparato digerente e della chirurgia tiroidea. È il cuore del convegno "Attualità nella terapia della patologia oncologica dell'apparato digerente", organizzato dalla Clinica chirurgica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, diretta dal professor Alberto Porcu. L'appuntamento si svolgerà all'Hotel Catalunya di Alghero e vedrà la partecipazione dei maggiori esperti sardi e della penisola, tra cui Piero Chirletti, Massimo Falconi e Massimiliano Mutignani per le patologie pancreatiche, Giuseppe Maria Ettorre per le patologie epatiche e Ludovico Docimo, Alberto Arezzo e Giuseppe Spinoglio per il colon-retto. Sarà Pietro Giorgio Calò ad aprire il convegno con una lettura magistrale sulla chirurgia tiroidea. Ad arricchire il tavolo dei relatori saranno anche i maggiori esperti in campo oncologico, regionali e nazionali, tra questi Silvia Camera, Davide Melisi e Marco Messina.



«Il convegno nasce dalla volontà di creare un momento di confronto aperto tra chirurghi e oncologi – spiega il professor Alberto Porcu, che è anche presidente del convegno –. Vogliamo condividere esperienze, discutere innovazioni e stimolare un dialogo reale tra chi quotidianamente affronta patologie complesse. La chirurgia oncologica non è mai un lavoro solitario: richiede integrazione, scelte multidisciplinari e attenzione costante al paziente. Le nuove tecnologie, dalla robotica alla laparoscopia avanzata, sono strumenti fondamentali, ma resta centrale la capacità di valutare ogni caso nella sua complessità clinica». La prima giornata, domenica 26 ottobre, sarà interamente dedicata alla patologia pancreatica. Si affronteranno aspetti clinici e chirurgici, dalla diagnosi precoce alle indicazioni operative, fino alla gestione multidisciplinare dei pazienti.



Particolare attenzione sarà rivolta alla selezione dei candidati a resezioni avanzate, alla discussione delle tecniche di ricostruzione e all'uso dei trattamenti integrati volti a migliorare prognosi e qualità di vita. Questa sessione offrirà un confronto tra esperti sulle innovazioni tecnologiche e sui protocolli multidisciplinari consolidati, stimolando dibattito su decisioni cliniche complesse. Lunedì 27 ottobre il convegno proseguirà con tre sessioni principali e la parte pratica della Live surgery. La seconda sessione sarà dedicata al fegato e alle neoplasie epatobiliari, con un focus su strategie chirurgiche avanzate, indicazioni per le resezioni maggiori e discussione sulle alternative tra resezione e trapianto. Verranno esaminati i criteri di selezione dei pazienti, l'integrazione tra chirurgia, radiologia interventistica, oncologia e anestesia, e le novità in ambito diagnostico e terapeutico, compresi i markers molecolari e biologici per screening e prevenzione. La terza sessione affronterà il futuro della chirurgia generale, con riflessioni su formazione, aggiornamento professionale, innovazioni tecnologiche e responsabilità medico-legali, cercando di capire le motivazioni della crisi vocazionale in questa disciplina e individuare quali possono essere le soluzioni.



A seguire, la quarta sessione ospiterà la Live surgery, con un collegamento in diretta dalle sale operatorie delle “stecche bianche” dell'Aou di Sassari. Sarà eseguito un intervento di emicolectomia destra robotica dal dottor Giuseppe Spinoglio, considerato uno dei pionieri della chirurgia robotica e tra i massimi esperti di chirurgia oncologica mininvasiva, soprattutto in ambito colorettale e gastrico. L'intervento offrirà una prospettiva concreta sull'integrazione tra approccio robotico e protocolli clinici, mostrando tecniche avanzate e strategie per ottimizzare sicurezza e risultati clinici. La giornata si concluderà con il focus sul carcinoma del colon-retto, analizzando protocolli multimodali, nuove tecniche diagnostiche e approcci terapeutici, e confrontando esperienze cliniche di rilievo nazionale per stimolare scambio di conoscenze e buone pratiche. Al convegno, in qualità di presidenti onorari, saranno presenti anche i professori Paolo Biglioli e Giuseppe Dettori, che sono stati per lungo tempo direttori della Clinica Chirurgica dell’Aou di Sassari e hanno formato tanti allievi