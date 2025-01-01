Cor 9:43 Bosa, varchi in zona pedonale In corrispondenza dei varchi di corso Vittorio Emanuele - piazza Episcopio, piazza Duomo – via Lungo Temo, corso Vittorio Emanuele – via del Rosario, via Efisio Cugia – Lungo Temo De Gasperi



BOSA - Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato il Comune di Bosa all’installazione e all’esercizio di quattro impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona pedonale a traffico limitato nel centro storico, in corrispondenza dei varchi di corso Vittorio Emanuele - piazza Episcopio, piazza Duomo – via Lungo Temo, corso Vittorio Emanuele – via del Rosario, via Efisio Cugia – Lungo Temo De Gasperi.



L’Amministrazione comunale aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione al Ministero il 9 gennaio 2025 per poter installare il sistema di video sorveglianza degli accessi ai quattro varchi della Zona a traffico limitato attiva nel centro storico. Con l’ok del MIT ora gli uffici comunali avvieranno le pratiche amministrative per il posizionamento della strumentazione e della segnaletica verticale e orizzontale per il funzionamento e per la corretta indicazione di come sarà regolamentato l’accesso ai varchi. L’intento della giunta comunale è di riuscire ad attivare il sistema di regolamentazione elettronica entro la fine dell’anno.



«Con l’installazione degli impianti elettronici per la rilevazione degli accessi si potrà monitorare costantemente il rispetto delle regole», spiega l’assessore alla Viabilità, Marco Naitana. “Inoltre potremo eliminare le transenne con cui attualmente si limita l’ingresso alla Ztl, facendo guadagnare decoro e ordine a tutto il centro storico - conclude l’assessore. «Questo è un ulteriore passo verso la riqualificazione e valorizzazione del centro storico, sia dal punto di vista del decoro urbano, sia per quanto riguarda la sicurezza, così come avevamo promesso ai cittadini nel nostro programma elettorale», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.