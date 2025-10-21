S.A. 12:00 Alghero firma un Protocollo d´Intesa con Bacău Alla cerimonia, con il sindaco Raimondo Cacciotto e l´assessora alle Politiche Familiari Maria Grazia Salaris, sarà presente una delegazione ufficiale della città di Bacău, guidata dal sindaco Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu



ALGHERO - Domani, venerdì 24 ottobre alle 12:00, nella sala del sindaco in piazza Porta Terra si terrà la cerimonia della firma del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Alghero e la Municipalità di Bacău (Romania). L’accordo rappresenta un importante passo avanti nel percorso di cooperazione istituzionale e culturale tra le due città, volto alla promozione di buone pratiche condivise in materia di politiche per il benessere familiare, sviluppo sociale e collaborazione europea. Alla cerimonia, con il sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessora alle Politiche Familiari Maria Grazia Salaris, sarà presente una delegazione ufficiale della città di Bacău, guidata dal Sindaco Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.