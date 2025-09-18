S.A. 15:39 Nuovo asfalto a Bosa e Bosa Marina Da poco si è concluso l’intervento da 300.000 euro per la sistemazione delle strade del centro città, realizzato con un finanziamento ottenuto con bando regionale del 2022. Nelle prossime settimane partiranno nuovi lavori di bitumatura



BOSA - Ammonta a quasi 1 milione di euro l’investimento del Comune, in un solo anno, per la manutenzione delle strade. Da poco si è concluso l’intervento da 300.000 euro per la sistemazione delle strade del centro città, realizzato con un finanziamento ottenuto con bando regionale del 2022. Nelle prossime settimane partiranno nuovi lavori di bitumatura in viale Mediterraneo, via Palermo, via Colombo, via Sassari, viale Repubblica e viale Giovanni XXIII, per una spesa di altri 300 mila euro.



Si tratta di opere per le quali il Comune aveva chiesto un finanziamento partecipando a un bando della Regione Sardegna del 2023. Nelle more dell’assegnazione di quei fondi, aveva anticipato 300 mila euro ottenuti dalla Regione grazie a un emendamento al bilancio regionale presentato dal sindaco, Alfonso Marras, nelle sue vesti di consigliere regionale. Ieri, 18 settembre 2025, la Regione ha comunicato al Comune l’assegnazione del finanziamento di 300mila euro relativo al bando del 2023. In questo modo l’amministrazione comunale ha potuto recuperare le somme ottenute con l’emendamento al bilancio regionale, soldi che potrà ora usare per realizzare ulteriori manutenzioni stradali, in altre zone della città che saranno individuate a breve dalla Giunta.



«In un solo anno l'Amministrazione comunale ha investito quasi 1 milione di euro per la manutenzione stradale - commenta il sindaco, Alfonso Marras - un risultato enorme che mai nei 30 anni passati è stato nemmeno sfiorato, e che dimostra il lavoro costante svolto con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, sempre attento alle esigenze dei territori, con efficienza e professionalità». «Adesso partiranno i lavori di bitumatura nelle vie indicate nel progetto e procederemo anche con la bitumatura delle strade che sono state interessare dalla posa della fibra ottica e delle condotte idriche a Bosa Marina e nell’abitato - precisa il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. Per queste vie si è deciso fin dall'inizio dell'organizzazione dei cantieri, di concentrare gli interventi di scavi e ripristini in moda da poter intervenire una sola volta e in maniera risolutiva, risparmiando così risorse pubbliche e disagi ai cittadini».