Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › Palazzo bruciato: partono le bonifiche e i divieti
S.A. 12:17
Palazzo bruciato: partono le bonifiche e i divieti
Gli adempimenti previsti sono quelli della messa in sicurezza dell’area esterna. Progressivamente si dovrà provvedere allo sgombero, la cernita e lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti. Chiusure al traffico in via Botticelli
Palazzo bruciato: partono le bonifiche e i divieti

ALGHERO - Ad Alghero fino al 31 ottobre la parte di via Botticelli compresa tra le via Vittorio Emanuele e Mazzini sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, con istituzione del divieto di sosta. Il divieto è esteso anche all’area ricompresa fra l’edificio noto come “palazzo bruciato” e la Via Vittorio Emanuele, lato opposto rispetto all’ingresso dell’autoparco comunale, con interdizione delle aree di pertinenza. L'ordinanza emessa in questi giorni dalla Polizia Locale è finalizzata a consentire l'esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza ambientale. Gli interventi in questione comportano la necessità di chiudere al transito veicolare e pedonale l’area interessata, al fine di garantire condizioni di sicurezza per i lavoratori, per la cittadinanza e per la pubblica incolumità.

Gli adempimenti previsti sono quelli della messa in sicurezza dell’area esterna ripristinando la delimitazione invalicabile ed inamovibile senza alcuna discontinuità sull’intero perimetro dell’edificio. Progressivamente si dovrà provvedere allo sgombero, la cernita e lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti presenti all’interno dei locali del primo sottopiano dell'edificio, combustibili e non, che andranno conferiti presso idonei impianti autorizzati. Si dovrà, inoltre, provvedere allo sgombero, cernita e smaltimento delle stesse tipologie di rifiuti presenti all’interno dei locali al piano terra e nelle aree circostanti, con monitoraggio ambientale dell’aria per il controllo delle polveri aerodisperse.

Nella foto: l'incendio del palazzo in via Vittorio Emanuele
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/9Entro il 2026 nuovi asfalti ad Alghero
2/9«Urgente la rotatoria ospedale civile»
2/9Monopattini sotto la Torre: Cancellati i posteggi
28/8«Ciottolato sbagliato: deturpato Centro storico»
22/8Parcheggi a Sassari: nuova gara per la gestione
19/8«Più dignità al Museo del Corallo via i parcheggi»
18/8Parcheggi riservati al Marino: Pais plaude
18/8Divieti di sosta in prossimità di Capo Caccia
13/8Nuova gestione parcheggi a pagamento a Bosa
12/8Ferragosto ad Alghero: divieti e prescrizioni
« indietro archivio viabilità »
10 settembre
Auto bloccate e case allagate al Lido
10 settembre
A maggio Mondiale Iron Man ad Alghero: in arrivo 3mila atleti
10 settembre
Gen Rosso ad Alghero 40 anni dopo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)