 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaViabilità › «Via Don Minzoni, soluzioni ora non dopo Natale»
S.A. 17:20
«Via Don Minzoni, soluzioni ora non dopo Natale»
La nota stampa a firma deIl Coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi sulla situazione di via Don Minzoni dove i lavori di ristrutturazione della rete idrica stanno causando disagi alle attività e ai cittadini
«Via Don Minzoni, soluzioni ora non dopo Natale»

ALGHERO - Il Coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi interviene sulla situazione «ormai insostenibile di via Don Minzoni, dove i lavori di ristrutturazione della rete idrica – pur necessari e doverosi – stanno producendo effetti devastanti sulla vita economica e sociale del quartiere della Pietraia». «Le attività commerciali della zona hanno più volte lamentato il crollo del fatturato, ma nulla è stato fatto per alleggerire un disagio che riguarda residenti, clienti e operatori economici. Preoccupa e sconcerta apprendere che si starebbero attendendo nuovi cartelli per intervenire sulla viabilità. Se questa fosse davvero la ragione del ritardo, ci troveremmo di fronte a una giustificazione risibile, indegna di una città che pretende programmazione, efficienza e attenzione verso un’arteria che rappresenta uno degli ingressi principali di Alghero» si legge nella nota stampa.

«Il rischio concreto è che si arrivi a superare anche il periodo natalizio, aggravando ulteriormente il danno per le attività che proprio in queste settimane realizzano una parte essenziale del loro fatturato. I commercianti chiedono una soluzione semplice e immediata: spostare la deviazione che impone la svolta su via Malta nel punto dove effettivamente l’impresa sta effettuando i lavori. Si tratta di un provvedimento elementare, che permetterebbe di ripristinare una minima fluidità del traffico e restituire visibilità e accesso alle attività che oggi si trovano penalizzate da una gestione dei lavori confusa, poco tempestiva e del tutto scollegata dalle esigenze della comunità» proseguono dai Riformatori.

E concludono: «È bene ricordare che la Confcommercio, lo scorso 18 ottobre, aveva già sollevato il problema con grande senso di responsabilità, denunciando una programmazione inadeguata e chiedendo che i lavori venissero condotti con maggiore attenzione al contesto urbano. A quasi due mesi di distanza, la situazione è esattamente la stessa: via Don Minzoni continua a essere regolata da un senso unico alternato che produce code, rallentamenti, rischi e un danno economico ormai innegabile».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/12/2025
Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo
Brutta caduta questa mattina per un motociclista ad Alghero. Davvero pericolose le condizioni dell´asfalto. Problemi analoghi si segnalano un po in tutte le strade cittadine: urgono immediati interventi
5/12Le strade si sgretolano, pericolo
3/12«Parcheggi al Civile un grande caos»
13/11Bombarde: riattivato doppio senso di marcia
3/11«Uno spazio per Monsignor Corrias»
24/10A Predda Niedda divieto per automezzi pesanti sul ponte
23/10Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni
20/10Centro Intermodale Nuoro, accordo con l´Arst
20/10Via Maiorca, voragine da un anno
19/10Via Orsera dissestata: proteste. «Pronti all´esposto in Procura»
18/10Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
« indietro archivio viabilità »
11 dicembre
Concorso per 65 posti nell´Arma dei Carabinieri
11 dicembre
Capodanno in piazza ad Alghero. Avviso per 12 chioschi bar
11 dicembre
Arrestato latitante 50enne nelle campagne di Thiesi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)