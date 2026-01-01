S.A. 13:55 Lavori urgenti di Abbanoa a Sassari Una parte della pavimentazione stradale di viale san Francesco è sprofondata, nel tratto compreso tra via Buccari e piazza Colonnello Serra. Chiuso il tratto finale



SASSARI - A causa della rottura di una condotta idrica a Sassari, una parte della pavimentazione stradale di viale san Francesco è sprofondata, nel tratto compreso tra via Buccari e piazza Colonnello Serra. Gli operai di Abbanoa sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata dei tecnici del Comune, ma i lavori, particolarmente impegnativi, proseguiranno almeno fino a lunedì. Per motivi di sicurezza e per consentire le attività del cantiere, si è resa necessaria la chiusura al traffico del tratto stradale. È consigliato prevedere di percorrere strade alternative, evitando viale san Francesco poiché il traffico può essere deviato soltanto nella via Buccari.