S.A. 13:55
Lavori urgenti di Abbanoa a Sassari
Una parte della pavimentazione stradale di viale san Francesco è sprofondata, nel tratto compreso tra via Buccari e piazza Colonnello Serra. Chiuso il tratto finale
SASSARI - A causa della rottura di una condotta idrica a Sassari, una parte della pavimentazione stradale di viale san Francesco è sprofondata, nel tratto compreso tra via Buccari e piazza Colonnello Serra. Gli operai di Abbanoa sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata dei tecnici del Comune, ma i lavori, particolarmente impegnativi, proseguiranno almeno fino a lunedì. Per motivi di sicurezza e per consentire le attività del cantiere, si è resa necessaria la chiusura al traffico del tratto stradale. È consigliato prevedere di percorrere strade alternative, evitando viale san Francesco poiché il traffico può essere deviato soltanto nella via Buccari.
14:53
9 gennaio
