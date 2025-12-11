Cor 13:52 «Fondi europei, target raggiunto» Così la presidente della Regione, Alessandra Todde commenta il superamento dei target di spesa per il 2025 da parte dei due programmi finanziati con fondi UE, il FESR e il FSE+



CAGLIARI - «Si tratta di un dato importante che dimostra la salute del nostro ciclo di programmazione e soprattutto assicura al nostro tessuto economico e sociale l'afflusso di risorse necessarie per lo sviluppo», così la presidente della Regione, Alessandra Todde commenta il superamento dei target di spesa per il 2025 da parte dei due programmi finanziati con fondi UE, il FESR e il FSE+. Il FESR finanzia imprese, transizione ecologica, innovazione, mette il FSE+ agisce su formazione, politiche sociali, supporto alle fasce deboli. Entrambi hanno certificato alla UE il raggiungimento della spesa prevista.



«Crediamo fortemente nella politica di coesione europea e nella sua integrazione con quella dei fondi regionali e della coesione nazionale”, aggiunge la presidente della Regione, che poi spiega gli intenti della Regione per far sì che i fondi investiti abbiano ricadute concrete sui territori: “stiamo lavorando per ottimizzare la spesa e far sì che ogni euro investito produca impatti reali per i sardi. Per fare questo dobbiamo agire per integrare la programmazione dei fondi e per dare supporto ai Comuni, soprattutto quelli più piccoli e meno strutturati, fornendo assistenza per la gestione e rendicontazione dei progetti. Siamo impegnati per trovare gli strumenti più efficaci. Il successo delle politiche di investimento passa anche e soprattutto dalla capacità dei nostri comuni di realizzare progetti e opere. Il raggiungimento del ‘target di spesa 2025’ - conclude Todde - anche è un ottimo segnale per il futuro. Ringrazio gli assessori Giuseppe Meloni, Desirè Manca e le loro strutture per il risultato».