 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaRegione › «Fondi europei, target raggiunto»
Cor 13:52
«Fondi europei, target raggiunto»
Così la presidente della Regione, Alessandra Todde commenta il superamento dei target di spesa per il 2025 da parte dei due programmi finanziati con fondi UE, il FESR e il FSE+
«Fondi europei, target raggiunto»

CAGLIARI - «Si tratta di un dato importante che dimostra la salute del nostro ciclo di programmazione e soprattutto assicura al nostro tessuto economico e sociale l'afflusso di risorse necessarie per lo sviluppo», così la presidente della Regione, Alessandra Todde commenta il superamento dei target di spesa per il 2025 da parte dei due programmi finanziati con fondi UE, il FESR e il FSE+. Il FESR finanzia imprese, transizione ecologica, innovazione, mette il FSE+ agisce su formazione, politiche sociali, supporto alle fasce deboli. Entrambi hanno certificato alla UE il raggiungimento della spesa prevista.

«Crediamo fortemente nella politica di coesione europea e nella sua integrazione con quella dei fondi regionali e della coesione nazionale”, aggiunge la presidente della Regione, che poi spiega gli intenti della Regione per far sì che i fondi investiti abbiano ricadute concrete sui territori: “stiamo lavorando per ottimizzare la spesa e far sì che ogni euro investito produca impatti reali per i sardi. Per fare questo dobbiamo agire per integrare la programmazione dei fondi e per dare supporto ai Comuni, soprattutto quelli più piccoli e meno strutturati, fornendo assistenza per la gestione e rendicontazione dei progetti. Siamo impegnati per trovare gli strumenti più efficaci. Il successo delle politiche di investimento passa anche e soprattutto dalla capacità dei nostri comuni di realizzare progetti e opere. Il raggiungimento del ‘target di spesa 2025’ - conclude Todde - anche è un ottimo segnale per il futuro. Ringrazio gli assessori Giuseppe Meloni, Desirè Manca e le loro strutture per il risultato».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/12Patto con la Sardegna: Todde incontra i sindacati
16/12La Corte costituzionale boccia la legge sulle aree idonee
14/12Comparto unico: ripartizione dei 12 milioni
12/12Todde: basta discutere di poltrone
12/12Abbanoa: acqua pubblica fino al 2028
10/12«Vertenza Entrate, accordo per stabilità e visione»
10/12Fabio Albieri confermato presidente Egas
9/12Vertenza entrate, accordo da 1,4 miliardi
9/12Bartolazzi revocato, Agus all´Agricoltura
27/11Dimissioni all’Agricoltura per Satta
« indietro archivio regione »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
20 dicembre
Ad Alghero è “Natale in Porto”
20 dicembre
Parco, crescita record di visitatori: 75mila presenze nel 2025



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)