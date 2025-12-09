Cor 12:35 Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo Brutta caduta questa mattina per un motociclista ad Alghero. Davvero pericolose le condizioni dell´asfalto. Problemi analoghi si segnalano un po in tutte le strade cittadine: urgono immediati interventi



ALGHERO - Il consiglio è quello di guidare con la massima attenzione. Percorrere - soprattuto in moto - le strade algheresi in questo periodo può rappresentare un vero e proprio pericolo per l'incolumità personale. Ecco le condizioni in cui versa la centralissima Via Sant'Agostino: oltre alle generali condizioni di degrado dell'asfalto lungo l'intera strada, proprio in prossimità di un attraversamento pedonale si è formato un vero e proprio "cratere". Ad avere la peggio questa mattina (mercoledì) un centauro in sella ad uno scooter. Ma i problemi sono segnalati ovunque e in tutti i quartieri. Buche pericolose costellano ormai ogni via di Alghero: occhio a cerchioni e gomme.