S.A. 21:10 «Moro usa la lista come un taxi e Cacciotto si smentisce» Il coordinamento cittadino della lista Città Viva non le manda a dire a Giampietro Moro dopo l´uscita dalla lista civica per aderire ad Europa Verde e stigmatizzano anche l'atteggiamento del Primo cittadino a cui chiedono un confronto urgente con liste e partiti di maggioranza







Da Città Viva la richiesta di un confronto all'interno di una maggioranza alla ricerca di nuovi equilibri tra riposizionamenti vari: «Ora siamo difronte ad atteggiamenti che poco hanno a che fare con la politica ma molto a che fare con interessi personali che vengono spacciati come scelte che la democrazia permette. In conclusione visto quanto sia delicato il momento chiediamo non sia il caso che il Sindaco convochi con la massima urgenza i Partiti e le Liste civiche facenti parte della maggioranza per quei chiarimenti utili a sgomberare quelle opacità che i cambi di Casacca hanno determinato». ALGHERO - «Prendiamo atto e senza sorpresa della decisione di cambiare casacca del Consigliere Moro eletto nella lista di Città viva nelle ultime elezioni Comunali. E’ l’ennesima conferma che in diversi si candidano nei Partiti e nelle liste civiche come se queste fossero dei Taxi da utilizzare per l’occasione solo per proprio uso e consumo, senza minimamente tenere conto degli impegni presi con gli alettori a cui ci si è rivolti chiedendo il voto per se e per la lista di appartenenza».Il coordinamento cittadino della lista Città Viva non le manda a dire a Moro dopo l'uscita dalla lista civica per aderire ad Europa Verde [ LEGGI ] e stigmatizzano anche l'atteggiamento del Primo cittadino: «Per quanto fin qui detto non si può non ricordare quanto sostenuto dal Sindaco Cacciotto in occasione della sua investitura a Sindaco da parte dei partiti e delle liste civiche il quale con fermezza sosteneva che sarebbero state intollerabili cambi di casacche da parte dei consiglieri eletti».Da Città Viva la richiesta di un confronto all'interno di una maggioranza alla ricerca di nuovi equilibri tra riposizionamenti vari: «Ora siamo difronte ad atteggiamenti che poco hanno a che fare con la politica ma molto a che fare con interessi personali che vengono spacciati come scelte che la democrazia permette. In conclusione visto quanto sia delicato il momento chiediamo non sia il caso che il Sindaco convochi con la massima urgenza i Partiti e le Liste civiche facenti parte della maggioranza per quei chiarimenti utili a sgomberare quelle opacità che i cambi di Casacca hanno determinato».