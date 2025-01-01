Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariTurismoAeroporto › Aeroitalia sulla Cagliari-Cuneo
Cor 14:46
Aeroitalia sulla Cagliari-Cuneo
Aeroitalia collega la Sardegna al Piemonte: dal 19 dicembre operativa la nuova rotta: Due voli settimanali connettono l´isola con il cuore delle Alpi piemontesi. Biglietti in vendita da martedì 18 novembre
Aeroitalia sulla Cagliari-Cuneo

CAGLIARI - Aeroitalia avvia il un nuovo collegamento diretto tra Cagliari e Cuneo, operativo dal 19 dicembre 2025. La nuova rotta, con due frequenze settimanali (venerdì e domenica), rafforza la connettività tra la Sardegna e il Piemonte, offrendo un collegamento strategico tra due territori ricchi di opportunità turistiche e commerciali.

I voli opereranno con i seguenti orari: Dal 19 dicembre ogni venerdì e domenica, seguendo gli orari:
Cagliari – Cuneo: partenza ore 12.30, arrivo ore 13.50; Cuneo – Cagliari: partenza ore 14.40, arrivo ore 16.00. Gli orari sono stati studiati per consentire sia viaggi di piacere nel weekend sia spostamenti di lavoro, con la possibilità di trascorrere il fine settimana nella destinazione scelta.

Secondo Fabio Mereu, Amministratore Delegato di SOGAER, Società di Gestione dell’Aeroporto di Cagliari «l’avvio del collegamento Cagliari–Cuneo con Aeroitalia rappresenta un nuovo passo nell’ampliamento del nostro network domestico. Questa operazione rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo a un’esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di forte mobilità. La collaborazione con Aeroitalia conferma l’impegno condiviso a sviluppare una connettività che vada oltre la sola dimensione della continuità territoriale».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/10«Via addizionale e impegni dai low cost»
30/10Aula algherese approva unanime. Via addizionale diritti d’imbarco
26/10Winter, buio pesto su Alghero
25/10Urgente riaffrontare la governance degli scali
25/10«Il rilancio dell'aeroporto è priorità»
25/10Tassa d´imbarco, Forza Italia plaude a sinistra
24/10«Via l´addizionale entro novembre da Alghero»
23/10Low cost e Ryanair, isola in mano d´incompetenti
23/10«Via l' addizionale per un anno»
23/10«Si sperimenti su Alghero il taglio della tassa comunale»
« indietro archivio aeroporto »
18 novembre
Casette in Largo San Francesco. Mercatino di Natale: si monta
18 novembre video
Legalità finanziaria, Ministro Giorgetti ad Alghero
17 novembre
Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)