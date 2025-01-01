Cor 14:46 Aeroitalia sulla Cagliari-Cuneo Aeroitalia collega la Sardegna al Piemonte: dal 19 dicembre operativa la nuova rotta: Due voli settimanali connettono l´isola con il cuore delle Alpi piemontesi. Biglietti in vendita da martedì 18 novembre



CAGLIARI - Aeroitalia avvia il un nuovo collegamento diretto tra Cagliari e Cuneo, operativo dal 19 dicembre 2025. La nuova rotta, con due frequenze settimanali (venerdì e domenica), rafforza la connettività tra la Sardegna e il Piemonte, offrendo un collegamento strategico tra due territori ricchi di opportunità turistiche e commerciali.



I voli opereranno con i seguenti orari: Dal 19 dicembre ogni venerdì e domenica, seguendo gli orari:

Cagliari – Cuneo: partenza ore 12.30, arrivo ore 13.50; Cuneo – Cagliari: partenza ore 14.40, arrivo ore 16.00. Gli orari sono stati studiati per consentire sia viaggi di piacere nel weekend sia spostamenti di lavoro, con la possibilità di trascorrere il fine settimana nella destinazione scelta.



Secondo Fabio Mereu, Amministratore Delegato di SOGAER, Società di Gestione dell’Aeroporto di Cagliari «l’avvio del collegamento Cagliari–Cuneo con Aeroitalia rappresenta un nuovo passo nell’ampliamento del nostro network domestico. Questa operazione rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo a un’esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di forte mobilità. La collaborazione con Aeroitalia conferma l’impegno condiviso a sviluppare una connettività che vada oltre la sola dimensione della continuità territoriale».