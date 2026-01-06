Alguer.it
S.A. 14:33
Domenica l´Alghero ospita il Bosa
Domenica 11 gennaio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero ospiterà il Bosa. Fischio d’inizio fissato alle ore 15
Domenica l´Alghero ospita il Bosa

ALGHERO - Dopo il successo nel big match della 17a giornata contro il Bonorva, superato per 2-1 tra le mura amiche, i giallorossi tornano in campo forti di un percorso fin qui impeccabile. La vittoria contro la diretta concorrente ha infatti permesso all’Alghero di allungare ulteriormente la propria striscia vincente, salendo a 17 successi in altrettante gare di campionato, un record straordinario che testimonia solidità, continuità di rendimento e grande personalità del gruppo. La squadra ha lavorato con attenzione nel corso della settimana per preparare al meglio il nuovo impegno, consapevole delle insidie che ogni partita può nascondere, soprattutto in questa fase della stagione.

Il Bosa arriva a Maria Pia reduce da una sconfitta pesante sul campo dell’Ozierese, ma rappresenta comunque un avversario da affrontare con il massimo rispetto. Non va infatti dimenticato che il Bosa è l’unica formazione, al momento, ad aver battuto l’Alghero, imponendosi nel match di ritorno di Coppa Italia: un precedente che aggiunge ulteriore valore e motivazioni alla sfida. L’obiettivo dei giallorossi è dare continuità al proprio cammino, affrontando la gara con concentrazione, equilibrio e determinazione, facendo leva sul lavoro svolto e sull’identità costruita giornata dopo giornata.
L’Alghero Calcio invita tutti i tifosi a sostenere la squadra anche in questo importante appuntamento casalingo, certo che il calore del pubblico di Maria Pia possa rappresentare, ancora una volta, un fattore decisivo.
6/1/2026
