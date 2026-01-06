Alguer.it
S.A. 17:29
Fc Alghero cerca il riscatto contro Badesi
La formazione giallorossa, impegnata domenica prossima sul campo “Pintore – Caddeo” di Olmedo, è chiamata a una prova di carattere per proseguire il proprio cammino verso l’obiettivo salvezza
Fc Alghero cerca il riscatto contro Badesi

ALGHERO - Sarà il Badesi l’avversario della FC Alghero nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Prima Categoria, girone D. La formazione giallorossa, impegnata domenica prossima sul campo “Pintore – Caddeo” di Olmedo, è chiamata a una prova di carattere per proseguire il proprio cammino verso l’obiettivo salvezza. Dopo la sconfitta maturata contro il Sorso, la squadra algherese potrà contare su alcune importanti novità rispetto alla scorsa settimana. Tornano a disposizione, dopo aver superato l’influenza, giocatori chiave come l’attaccante Serra, mentre il difensore Molinari rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. Restano in dubbio Mameli e Riu, mentre sarà sicuramente assente Riccardo Nuoto, costretto ai box dopo l’infortunio riportato nell’ultima gara.

Il mese di gennaio rappresenta un passaggio fondamentale per la stagione della FC Alghero. Servirà affrontare ogni partita con il massimo impegno e la massima concentrazione, cercando di sfruttare al meglio il fattore campo. Da questa domenica, infatti, i giallorossi disputeranno tre gare consecutive tra le mura amiche del “Pintore – Caddeo”, un’occasione importante anche se le avversarie non saranno semplici da affrontare. L’obiettivo resta quello di giocarsi tutto per provare a uscire dalla zona retrocessione.

A spronare l’ambiente è il vicepresidente Gianluca Marras: «La prima gara del 2026 non ha dato continuità a quanto di positivo avevamo mostrato nell’ultima partita del 2025. Dobbiamo ritrovare solidità e attenzione, a partire da un principio semplice: zero regali. In questo momento la sfida più importante è battere noi stessi, eliminare gli errori e offrire una prestazione solida, all’altezza delle aspettative». Sulla stessa linea l’allenatore Andrea Peana: «Contro il Badesi cercheremo di dare il massimo per conquistare punti. Al di là delle assenze per influenza o infortunio, chi scenderà in campo dovrà dare tutto». La FC Alghero è chiamata a una risposta importante, davanti al proprio pubblico, per iniziare nel migliore dei modi questo decisivo ciclo di partite casalinghe.

Nella foto: Matteo Federici
