12:21
Incendi dolosi ad Alghero: interessato il Ministero
Dario Giacconi: Auto incendiate durante la notte, fumo e sirene che svegliano i quartieri, cittadini sempre più spaventati. È questo il clima che da mesi si vive ad Alghero e Porto Torres, dove aumentano episodi incendiari di probabile origine dolosa che mettono in pericolo persone e beni
ALGHERO - Ad Alghero, tra il 2025 e l’inizio del 2026, diversi veicoli sono stati distrutti dal fuoco: dall’auto incendiata in via Palomba tra il 3 e il 4 gennaio, ai roghi di aprile e novembre scorsi in altre zone della città. Sono solo alcuni esempi di una situazione che sta creando allarme e paura tra i residenti. Situazioni simili si sono verificate anche a Porto Torres, dove l’8 gennaio, in via Balai, un incendio notturno ha coinvolto un furgone e due auto, causando gravi danni e molta preoccupazione tra gli abitanti della zona. Anche in questo caso, non si tratta di un fatto isolato.

«Non possiamo accettare che interi quartieri vivano nella paura e nell’insicurezza. – commenta Dario Giagoni promotore dell’iniziativa che ha portato alla presentazione di un’ *interrogazione al Ministro dell’Interno*, con cui si chiede al Governo di intervenire subito per rafforzare il controllo del territorio e la presenza delle forze dell’ordine. – Alghero e Porto Torres sono città fondamentali per il nord-ovest della Sardegna, con una forte vocazione turistica e produttiva. Permettere che episodi di violenza e intimidazione si ripetano significa danneggiare la qualità della vita dei cittadini, l’economia locale e l’immagine del territorio».

«La sicurezza dei cittadini è una priorità fondamentale dell’azione di governo. Gli episodi che hanno colpito Alghero e Porto Torres richiedono attenzione, responsabilità e interventi concreti, nel rispetto dei ruoli istituzionali e con una collaborazione tra Stato ed enti locali. Con l’interrogazione presentata – conclude il leghista – si vuole sollecitare un intervento rapido e coordinato per rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio, dando risposte concrete a comunità che chiedono maggiore protezione e tranquillità. È dovere delle istituzioni garantire che nessuna parte del Paese venga lasciata sola di fronte a fenomeni che mettono a rischio la sicurezza e la fiducia dei cittadini».
9/1/2026
