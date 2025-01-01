Alguer.it
S.A. 14:00
180mila euro per nuove potature ad Alghero
Gli uffici del settore manutenzioni hanno affidato le opere di potatura, abbellimento e sistemazione delle alberate in diversi quartieri della città, dalla Pietraia a Sant’Agostino, e nelle aree delle scuole
ALGHERO - Nuove potature ad Alghero. Grazie a un investimento di circa 180 mila euro, gli uffici del settore manutenzioni hanno affidato le opere di potatura, abbellimento e sistemazione delle alberate in diversi quartieri della città, dalla Pietraia a Sant’Agostino, e nelle aree delle scuole. Si comincia lunedì prossimo 10 novembre, da via IV Novembre. Per l’evenienza saranno interdetti i parcheggi e chiusa al traffico la via interessata, nelle intersezioni con via Sant’Agostino, via XX Settembre e via Mazzini. Martedì 11 novembre, saranno interdetti i parcheggi nel tratto tra via Mazzini e via Vittorio Emanuele. L’elenco delle via interessate dai lavori è lungo e comprende restyling su olmi, bagolari, pioppi, sophore, lecci e pini per circa 1.000 alberi.

«Continuiamo il nostro programma mirato a restituire ordine e decoro alla città, per renderla sempre più bella e accogliente – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto – e lo stiamo facendo in con importanti investimenti attivati fin dal nostro insediamento per realizzare un progetto organico, anche tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini». L’affidamento delle opere da parte del settore coordinato dall’Assessore Francesco Marinaro prevede diversi step. «Si tratta di un consistente intervento – aggiunge l’assessore - che si estende su una trentina di vie cittadine. Durante l’esecuzione dei servizi potranno verificarsi modifiche all’elenco delle stesse o aree soggette a interventi che potranno derivare una diversa organizzazione complessiva dell’attività di manutenzione del verde». In vigore l'Ordinanza 16/2025 per il posizionamento della cartellonistica, che avrà inizio dalla giornata odierna, con divieto di sosta e rimozione forzata. Intanto prosegue il programma di riqualificazione del verde in città con importanti interventi programmati dall’Amministrazione in zone centrali, con nuove piantumazioni e sostituzioni di essenze, nell’ambito di una rivisitazione estetica della città.
