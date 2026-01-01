Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloFinanziamenti › Salude & Trigu, bando 2026
Cor 17:37
Salude & Trigu, bando 2026
&T nasce per costruire un nuovo sistema di accoglienza territoriale capace di sviluppare un vero e proprio prodotto turistico del nord Sardegna: Martedì la presentazione del nuovo bando
Salude & Trigu, bando 2026

SASSARI - Martedì 13 gennaio, alle ore 10.30, è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo bando 2026 di Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari. S&T nasce per costruire un nuovo sistema di accoglienza territoriale capace di sviluppare un vero e proprio prodotto turistico del nord Sardegna, spingere la crescita economica e sociale e, allo stesso tempo, premiare originalità e impegno di persone, imprese e territori. La conferenza stampa - che si svolgerà nella sede camerale di via Roma- cui prenderanno parte i vertici camerali, è finalizzata a delineare i principali contenuti del bando 2026.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/12Sugherete, 10 milioni per il rilancio
13/12Piani Insediamenti Produttivi: graduatoria
9/12Canoni locazione: contributi ad Alghero
27/11Gal e Flag, arrivano due milioni
30/10Investimenti industriali: altri 50 mln a imprese sarde
29/10Efficientamento energetico: 29 milioni a imprese sarde
18/10Calamità naturali: 673mila euro per 11 comuni
17/10Fondi Ue: nuovo accorso tra Cdp e Regione
29/9Illuminazione, bandi da 14 milioni: proroga
27/9Consorzio industriale, dalla Regione 40 milioni
« indietro archivio finanziamenti »
11 gennaio
L´Alghero supera anche il Bosa
11 gennaio
Pesante sconfitta per la Fc Alghero
10 gennaio
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)