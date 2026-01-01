Cor 17:37 Salude & Trigu, bando 2026 &T nasce per costruire un nuovo sistema di accoglienza territoriale capace di sviluppare un vero e proprio prodotto turistico del nord Sardegna: Martedì la presentazione del nuovo bando



SASSARI - Martedì 13 gennaio, alle ore 10.30, è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo bando 2026 di Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari. S&T nasce per costruire un nuovo sistema di accoglienza territoriale capace di sviluppare un vero e proprio prodotto turistico del nord Sardegna, spingere la crescita economica e sociale e, allo stesso tempo, premiare originalità e impegno di persone, imprese e territori. La conferenza stampa - che si svolgerà nella sede camerale di via Roma- cui prenderanno parte i vertici camerali, è finalizzata a delineare i principali contenuti del bando 2026.