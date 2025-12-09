 Skin ADV
S.A. 11:20
Alghero cerca la quindicesima vittoria contro il Campanedda
Domenica 14 dicembre, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero affronterà il Campanedda dopo 14 vittorie consecutive. Fischio d’inizio alle ore 15:00 per la 15a giornata del Campionato di Promozione girone B
Alghero cerca la quindicesima vittoria contro il Campanedda

ALGHERO - L’Alghero arriva a questo appuntamento con entusiasmo crescente dopo la preziosa vittoria esterna di Castelsardo, successo che ha confermato l’ottimo stato di forma della squadra e permesso ai giallorossi di mantenere il punteggio pieno grazie alle 14 vittorie consecutive. Il cammino della formazione algherese continua a essere scandito da prestazioni convincenti, equilibrio tra i reparti e una crescita costante sia tecnica che mentale. Il Campanedda, dal canto suo, è chiamato a reagire dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Thiesi. La formazione ospite occupa attualmente il decimo posto in classifica con 20 punti e cercherà di ritrovare compattezza e solidità, provando a mettere in difficoltà un’Alghero che arriva a questa sfida con fiducia e determinazione.

In vista del match, lo staff tecnico giallorosso ha lavorato con attenzione su intensità e gestione dei momenti della gara, consapevole che il Campanedda è squadra capace di cambiare ritmo e atteggiamento nel corso dei novanta minuti. L’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e dare continuità ai progressi mostrati nell’ultimo periodo, con particolare cura nelle transizioni e nella qualità del palleggio. Come sempre, il sostegno dei tifosi giallorossi rappresenterà un fattore importante: giocare davanti al pubblico di Maria Pia offrirà energia e motivazioni ulteriori, in una sfida che promette ritmo e competitività.
11 dicembre
Capodanno in piazza ad Alghero. Bando per 12 chioschi bar
11 dicembre
Arrestato latitante 50enne nelle campagne di Thiesi
11 dicembre
«Fertilia abbandonata da Abbanoa»



