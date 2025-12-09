 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › Civile, ecco il nuovo blocco operatorio
Cor 7:52
Civile, ecco il nuovo blocco operatorio
A presentarlo, in anteprima, è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo del Gruppo consiliare civico "Uniti", commentando la volontà dell’ampliamento e il potenziamento dell’Ospedale Civile di Alghero
Civile, ecco il nuovo blocco operatorio

ALGHERO - L’ospedale Civile di Alghero necessita da tempo di un ampliamento importante. La soluzione è un progetto che prevede la realizzazione della sopraelevazione alla sinistra dell'ingresso odierno con la realizzazione di una "piastra tecnologica”, un vero e proprio blocco operatorio di altissima tecnologia. «È una scelta che guarda al futuro della comunità e rafforza il ruolo strategico dell’ospedale della Riviera del Corallo come presidio pubblico fondamentale per tutto il nord-ovest dell'Isola» dichiara il consigliere regionale Valdo Di Nolfo del Gruppo consiliare civico "Uniti", commentando la volontà dell’ampliamento e il potenziamento dell’Ospedale Civile di Alghero e confermando di aver già discusso nell'Assessorato regionale di competenza l'ipotesi progettuale che rappresenta un passaggio fondamentale per la sanità algherese e per l’intero territorio.

«Da tempo sostengo che la sanità algherese abbia bisogno di investimenti strutturali, che guardino al futuro con certezza -commenta l'onorevole Di Nolfo-. Un progetto così ambizioso richiede necessariamente un importante investimento e per questo, come unico consigliere regionale algherese, ho chiesto alla Presidente Alessandra Todde di sostenere la necessità del rafforzamento dell’ospedale di Alghero, come investimento stabile sulla salute delle persone e sulla qualità dei servizi». Si tratta di un progetto in fase molto avanzata realizzato dall'equipe tecnica dell'ASL di Sassari, la cui formalizzazione è in corso. Il plico è già sul tavolo dell'Assessorato Regionale alla Sanità. Anche perché, dal punto di vista delle risorse, questo è il momento propizio: i fondi potrebbero arrivare dalla vertenza entrate, recentemente ottenute dalla Regione Sardegna, o da altri canali finanziari. «Il mio ringraziamento va al geom. Luciano Sechi per la professionalità e la dedizione con cui segue il progetto voluto dall'ASL a guida dell'Ing. Paolo Tauro, mentre sulle risorse - racconta Di Nolfo - proprio ad Alghero, negli spazi di Porto Conte Ricerche, già due mesi fa, ho avuto il primo confronto costruttivo con l'Assessore al bilancio e vicepresidente della Giunta Giuseppe Meloni»

Di Nolfo auspica di trovare il sostegno politico generalizzato: «Spero che la mia richiesta diventi una posizione condivisa da tutta la classe politica algherese e sarda. La sanità pubblica deve essere un terreno di unità e di visione condivisa, perché riguarda tutti, senza distinzioni. Su questo tema non devono esistere divisioni, primogeniture e posizioni campanilistiche: questo intervento sosterrà la sanità ospedaliera di tutto il nord-ovest dell'Isola». Secondo Di Nolfo, l’ampliamento dell’Ospedale Civile non è solo un intervento edilizio, ma una scelta politica che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini: «Offrire un ospedale più moderno, più funzionale e adeguato ai bisogni attuali significa garantire cure migliori, condizioni di lavoro più dignitose per il personale sanitario e maggiore sicurezza per pazienti e famiglie. È un investimento che parla di diritti, coesione sociale e futuro, tutto ciò che sta al principio del nostro agire politico. Alghero e il suo territorio meritano una sanità pubblica all’altezza delle sfide presenti e future» conclude.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:20
Alghero: incontro Dem coi vertici della sanità
A quindici giorni dal passaggio di competenza gestionale da Aou ad Asl dell´ospedale Marino di Alghero occhi puntati sui servizi. Il Pd organizza il 22 dicembre un incontro pubblico, presso l’Hotel Catalunya, alla presenza dei due commissari Taulo e Palermo
10/12Alghero-Torino, volo salvavita
9/12Sfascio sanità, FdI: Di Nolfo batta un colpo
9/12«Sanità al collasso, fallimento certificato»
9/12Allarme all'Ospedale Marino, presidio in Regione
8/12«Subito una scossa ad iniziare dal Marino»
8/12Sanità, Mulas: fallimento per Todde
8/12Bartolazzi, sanità e poltrone: caos
7/12Mur, 4 milioni per la Sardegna
6/12Ictus: ogni minuto può cambiare una vita
6/12Via Bartolazzi, Prima Alghero plaude
« indietro archivio sanità »
17 dicembre
«Si acquisti l´ex filiale del Banco»
17 dicembre
30° Cap d´Any, Alghero stupisce
17 dicembre
Il Terzo Paradiso per FertiliArt



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)