Inaugurazione del Presepe di Pane ad Olmedo
S.A. 11:01
Inaugurazione del Presepe di Pane ad Olmedo
È tutto pronto per l’inaugurazione del 36° Presepe di Pane di Olmedo. Sabato 13 Dicembre alle ore 18.30 la cerimonia che aprirà l’esposizione alle visite per tutto il periodo di Natale e fino all’Epifania
Inaugurazione del Presepe di Pane ad Olmedo

OLMEDO - La Pro Loco Olmedo, ogni anno, con orgoglio ripropone questa rappresentazione della Natività nella storica e caratteristica chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia che diventa, così, meta di migliaia di visitatori. Il Presepe di Pane di Olmedo è una vera e propria opera d’arte, composta da statuette che vengono modellate con maestria dalle sapienti mani delle panificatrici e da coloro che hanno preso parte al corso diretto dalle due panificatrici più esperte del paese, Maria Talia Tidore e Mariella Pinna, promosso dal Comune di Olmedo - assessorati Tradizione e Cultura. Da tempo, questo gioello che coinvolge l’intero paese, ha oltrepassato i confini della Sardegna ed è conosciuto a livello nazionale e internazionale. Lo scorso anno è stato inoltre mappato come presepe artistico dal Ministero della Cultura e dall’associazione Città dei Presepi.

Nel giorno dell’inaugurazione il programma prevede diversi appuntamenti. Per il paese si potranno ascoltare le caratteristiche note degli Zampognari di Sardegna Itineranti. Momento per i più piccoli a partire dalle 15.30, nel Salone Parrocchiale, con l’apertura della Casa di Babbo Natale a cura dell'associazione Mano Tesa per gli Amici di Carlo. Dopo l’apertura e la benedizione del 36° Presepe di Pane da parte del parroco Don Paolo Secchi, alla quale prenderanno parte autorità civili e militari, la chiesa parrocchiale ospiterà il Concerto di Natale con il Coro Polifonico Incantos di Olmedo e la Corale Vivaldi Sassari.

Saranno i ragazzi dell’ultimo anno del catechismo a guidare i visitatori alla scoperta del Presepe di Pane che sarà visitabile, dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 9.30 – 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. La Pro Loco Olmedo vuole ringraziare sin da ora tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del presepe. Oltre a tutti i suoi soci volontari, l’amministrazione comunale di Olmedo, il parroco del paese, Don Paolo Secchi, per la gentile concessione di tutte le strutture parrocchiali, le associazioni, i ragazzi del catechismo e non ultima la Protezione Civile di Olmedo che ha messo a disposizione uomini e mezzi per la raccolta del materiale necessario alla realizzazione dell’opera. Il Presepe di Pane è organizzato dalla Pro Loco Olmedo in collaborazione con il Comune di Olmedo – Assessorato alla Cultura e Tradizioni e alla Camera di Commercio di Sassari, all’interno del bando Salude&Trigu.
11 dicembre
Capodanno in piazza ad Alghero. Bando per 12 chioschi bar
11 dicembre
Arrestato latitante 50enne nelle campagne di Thiesi
11 dicembre
«Fertilia abbandonata da Abbanoa»



