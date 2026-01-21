Alguer.it
Cronaca › Salta la pavimentazione sui Bastioni di Alghero
Cor 11:10
Salta la pavimentazione sui Bastioni di Alghero
Il problema è noto ma ancora non affrontato con decisione: passaggio eccessivo di mezzi pesanti e scarsa manutenzione. Problemi in numerosi punti dalla Piazza Sulis lungo il Bastione Cristoforo Colombo
Salta la pavimentazione sui Bastioni di Alghero

ALGHERO - Il passaggio eccessivo di mezzi troppo pesanti, unitamente alla sporadica manutenzione, sarebbe alla base dei numerosi cedimenti della pavimentazione del centro storico di Alghero. Se a questo poi si aggiungono i ripristini discutibili e mal eseguiti negli ultimi anni sull'acciottolato, il danno è servito. Ed è sotto gli occhi di tutti. Ma adesso i problemi riguardano anche il Bastione Cristoforo Colombo, da ieri transennato in numerosi punti, e perfino molte zone sulla carta pedonali come Piazza Lo Quarter, Piazza Porta Terra e Largo San Francesco. Da tempo anche il Comitato Alguer Vella chiede politiche di riqualificazione e valorizzazione del centro storico che includano una nuova attenzione alla circolazione veicolare, stalli riservati a residenti, e decoro urbano.

Nella foto: la pavimentazione in prossimità di Piazza Sulis
10:32
