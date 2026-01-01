S.A. 10:50 «Strada per Putifigari interrotta da mesi» Lo dichiara Tore Piana, già consigliere regionale, iscritto e attivista del PSD’AZ, che denuncia con forza una condizione ormai insostenibile per i cittadini: sulla Provinciale 12, a tre chilometri da Putifigari, è presente un tratto di strada ridotto a una sola corsia con senso unico alternato regolato da semaforo



PUTIFIGARI - «Da oltre tre mesi, sulla Strada Provinciale 12, a circa tre chilometri da Putifigari, è presente un tratto di strada ridotto a una sola corsia con senso unico alternato regolato da semaforo, a causa di una piccola frana e della caduta di alcuni massi sulla banchina. Una situazione che definire assurda è poco». Lo dichiara Tore Piana, già consigliere regionale, iscritto e attivista del PSD’AZ, che denuncia con forza una condizione ormai insostenibile per i cittadini.



«Parliamo di una strada altamente trafficata, utilizzata quotidianamente dagli abitanti di Putifigari e Villanova Monteleone e, soprattutto, dell’unica via di accesso ai due centri abitati. È incomprensibile che per un problema di modesta entità si tenga di fatto “interrotta” una strada provinciale per mesi, arrivando persino all’installazione di un impianto semaforico» prosegue Piana. Secondo Piana, «con un intervento che non richiederebbe più di una giornata di lavoro e l’impiego di un semplice mezzo meccanico, il problema potrebbe essere risolto definitivamente, mettendo in sicurezza il tratto e ripristinando la normale circolazione stradale».



«Domani stesso – annuncia – invierò una nota formale al dirigente della Provincia, oggi Città Metropolitana, affinché si intervenga nel più breve tempo possibile per eliminare questo grave disagio e riaprire completamente la Strada Provinciale 12». «È una questione di rispetto verso i cittadini e di buon senso amministrativo – conclude Tore Piana –. Ripristinare la piena viabilità significa garantire sicurezza, mobilità e dignità agli automobilisti, in particolare a quelli di Putifigari e Villanova Monteleone, che da troppo tempo subiscono un disservizio ingiustificabile».



Nella foto: Tore Piana