Alguer.itnotiziesardegnaTurismoManifestazioni › A Febbraio tutti i Carnevali della Sardegna
S.A. 17:10
A Febbraio tutti i Carnevali della Sardegna
Finanziamento di 1 milione di euro a sostegno delle manifestazioni di maggiore rilevanza. Sono pervenute complessivamente 37 istanze, circa la metà delle quali presentate da enti e associazioni operanti nei piccoli Comuni
A Febbraio tutti i Carnevali della Sardegna

CAGLIARI - Presentato il Cartellone Regionale dei Carnevali in Sardegna. Dopo l’importante riscontro ottenuto lo scorso anno, che ha rappresentato un’assoluta novità nel panorama della promozione degli eventi inseriti nel Cartellone regionale del Carnevale, anche per il 2026, nell’ambito della L.R. 7/1955, è stato destinato un finanziamento di 1 milione di euro a sostegno delle manifestazioni di maggiore rilevanza. Sono pervenute complessivamente 37 istanze, circa la metà delle quali presentate da enti e associazioni operanti nei piccoli Comuni. Per tutto il mese di febbraio, il Carnevale sardo diventa così protagonista, con celebrazioni che riflettono l’identità, le tradizioni e le specificità di ogni comunità. Maschere tradizionali, giostre equestri e carri allegorici raccontano la straordinaria varietà culturale dell’Isola, rendendo ogni evento unico e riconoscibile. L’obiettivo è rafforzare e strutturare il Carnevale in Sardegna attraverso una promozione coordinata degli eventi, supportata da mirate azioni di marketing e comunicazione, sia sui canali tradizionali sia su quelli digitali. «Il secondo cartellone, quello del carnevale, che segue la linea della destagionalizzazione, delocalizzazione e spostamento dei flussi nello spazio e nel tempo, che sono le strategie che la Regione sta cercando di perseguire con forza per far sì che la Sardegna diventi sempre più una regione turistica in tutti i mesi dell'anno».

«Lo ha detto l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu. Il finanziamento complessivo - continua Cuccureddu - copre fino a 100.000 euro e fino al 50% del costo complessivo per far sì che gli eventi più tradizionali, quelli dei carnevali arcaici del nuorese piuttosto che le giostre equestri dell'Oristanese ma anche i carnevali più moderni ma che si sono ormai radicati nella tradizione come quello di Tempio o di Marrubiu, sono elementi che possono fungere da attrattori nel periodo, nel mese forse più difficile per il turismo in Sardegna che il mese di febbraio. Agli eventi del cartellone del carnevale quest'anno si aggiunge la novità dopo 15 anni del ritorno del giro ciclistico della Sardegna che impegnerà proprio gli ultimi giorni di febbraio con un grande evento che coinvolge oltre 500 tra atleti e tecnici e che accenderà i riflettori degli sportivi di tutto il mondo. Il cartellone del carnevale avrà quest'anno anche una importante parte relativa alla comunicazione con un bellissimo spot realizzato in due versioni che andrà essenzialmente sui social oltre che sugli aeroporti e sui siti web. Un accordo particolare è stato realizzato con Vola Gratis e Last Minute che promuoveranno assieme al carnevale in Sardegna anche dei pacchetti di volo e di hotel o di strutture ricettive extralberghiere proprio per poter partecipare ai nostri carnevali». E’ stato creato e diretto dal regista Mario Giua Marassi uno spot per promuovere gli eventi del Carnevale in Sardegna.

Nella foto: la conferenza stampa di presentazione
