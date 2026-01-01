Dir 16:00 Il vino del Nord Sardegna parla danese Successo per la missione di Promocamera in Danimarca: oltre 80 buyer incontrati e riflettori accesi sul Vermentino. Maria Amelia Lai: «Non solo vino, portiamo nel Nord Europa l´identità del nostro territorio»



SASSARI - Successo per la missione di Promocamera in Danimarca: oltre 80 buyer incontrati e riflettori accesi sul Vermentino. Maria Amelia Lai: «Non solo vino, portiamo nel Nord Europa l'identità del nostro territorio». Il vino del Nord Sardegna parla danese e punta a diventare il nuovo punto di riferimento per i calici del Nord Europa. Si è conclusa con numeri da record la missione commerciale di Promocamera a Copenaghen, dove 15 tra le migliori cantine del territorio hanno incontrato oltre 80 importatori, distributori e wine professional scandinavi.



La scelta della Danimarca non è stata casuale: a differenza di altri vicini nordeuropei, il mercato danese non è regolato da monopoli statali. Un dettaglio tecnico che lo trasforma in un hub strategico e in una porta spalancata verso l’intera Scandinavia per le aziende che puntano su qualità e tracciabilità. All’interno della prestigiosa vetrina “A Glass of Italy”, le etichette sarde sono state protagoniste di un’intensa attività di B2B e walk-around tasting.



Grande interesse per le masterclass dedicate al Vermentino, dove sommelier professionisti hanno spiegato a una platea selezionata perché le denominazioni DOC e DOCG della Sardegna siano oggi tra le più dinamiche e interessanti del panorama internazionale. Quindici le aziende che hanno scommesso sul progetto: Atlantis (Berchidda), Cantina del Vermentino (Monti), Cantina Fara (Sennori), Giogantinu (Berchidda), Cantina Li Duni (Badesi), Cantina Manconi (Tempio Pausania), Tani Vini (Monti), Monte Fenosu (Ossi), Nuraghe Crabioni (Sorso), Tenute Olbios (Olbia), Tenute Oskiros (Oschiri), Sella & Mosca (Alghero), Tenute Soletta (Florinas), Tenute Stintino (Stintino) e Vinicola Cherchi (Usini).