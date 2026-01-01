Cor 13:16 NextGen Politics, tappa a Dolianova NextGen Politics si articola in sei incontri pubblici, in programma tra gennaio e marzo 2026.: Il prossimo appuntamento di NextGen Politics, in programma sabato 31 gennaio, sarà dedicato al tema “Comune, comunità, cittadini”



CAGLIARI - Con una conversazione sui temi della cittadinanza attiva e della partecipazione dei cittadini alla vita politica, la presidente della Regione Alessandra Todde, il sindaco di Dolianova Ivan Piras e il giornalista Fabio Manca hanno inaugurato questa mattina - sabato 17 gennaio, nella sala riunioni Maestrale della Cantina di Dolianova - NextGen Politics – Conoscere per partecipare, progetto di educazione civica rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni. Promosso dal Comune di Dolianova in collaborazione con l’associazione Le Pergamene di Melquiades, con l’adesione della Consulta giovani del Comune e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, NextGen Politics nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla politica, intesa come spazio di conoscenza, proposta e partecipazione consapevole.



NextGen Politics si articola in sei incontri pubblici, in programma tra gennaio e marzo 2026. Ogni appuntamento è dedicato a un tema specifico, preceduto da attività di animazione territoriale. Attraverso interviste video, contenuti social e questionari online o in presenza, i giovani sono coinvolti attivamente e stimolati a esprimere il proprio punto di vista sui temi affrontati, nonché sulle idee e sui bisogni emergenti. «La politica non è un’opinione, è una responsabilità – ha detto il sindaco Ivan Piras, citando una frase di Aldo Moro -. Una responsabilità che significa dedicare le proprie competenze alla vita pubblica e trasmetterle alle nuove generazioni perché la politica abbraccia ogni aspetto del nostro vivere quotidiano: dalla realizzazione di una strada agli spazi per lo sport, passando per la scuola. Da qui l’appello ai ragazzi: Il vostro ruolo può essere determinante non solo per i coetanei ma anche nella famiglia per poi arrivare all’intera comunità».



La presidente Todde ha risposto alle domande del giornalista Fabio Manca sui temi della partecipazione e dell’impegno politico. Nel corso dell’intervista ha ripercorso le tappe del suo cammino professionale, dalle responsabilità legate alla guida di una società quotata in borsa alla formazione all’estero, per poi soffermarsi sul percorso politico: dalla candidatura alle elezioni europee, ai ruoli ricoperti nei governi Conte e Draghi, fino all’elezione alla presidenza della Regione. Nel corso dell’incontro, sono stati proiettati i contributi video realizzati dai giovani durante le attività preparatorie, in collaborazione con la Consulta giovani del Comune.