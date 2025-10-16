Cor 12:05 «Selva intollerante nonostante l´esperienza» Il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero non molla: considerato che dal 1990 frequenta il Consiglio dovrebbe utilizzare più equilibrio e ponderazione nella dialettica politica



ALGHERO - Sulla posidonia, la sua gestione e il delegato all'Ambiente della giunta Cacciotto, Raniero Selva, scoppia la bagarre politica ad Alghero. «L'intolleranza verso l'azione di opposizione di Forza Italia dell'assessore dell'ambiente della Giunta Cacciotto crediamo possa essere giustificata solo dal fatto che non legge i comunicati che gli fanno sottoscrivere. Peraltro, la sua grande esperienza, posto che ha frequentato i banchi del Consiglio Comunale fin dai primi anni 90, quando noi non avevamo nemmeno iniziato ad "annusare" la politica, gli dovrebbe consentire di affrontare con sufficiente equilibrio e ponderazione la dialettica politica. Senza abusare di contumelie e argomenti politicamente improbabili».



«L'assessore - prosegue la replica dei consiglieri comunali Azzurri - dovrebbe ben sapere che il nostro ordinamento è retto da un principio democratico insopprimibile: chi vince le elezioni ha il diritto e il dovere, derivante dalla volontà popolare espressa alle urne, di amministrare il Comune. Parallelamente, le forze di opposizione mantengono il diritto e hanno il dovere, non meno importanti, di esercitare una critica serrata e un controllo rigoroso nell'interesse della comunità amministrata».



«E' proprio il dovere che esercita e che continuerà ad esercitare con sempre maggiore impegno Forza Italia nell'interesse dei cittadini algheresi. Specie nei suoi confronti, posto che la sua azione si esaurisce in sterile e cadenzata propaganda. Rimane però ferma la preoccupante realtà: il futuro di Alghero e degli algheresi, minacciato da una evidente mancanza di "visione" dell'amministrazione in carica, dalla incapacità di progettare concentrandosi sulla soluzione dei problemi reali e dalla povertà di speranza. Il tutto condito da una propaganda ossessiva e sterile» chiude il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero.



Nella foto: l'assessore Raniero Selva sui cumuli di posidonia di San Giovanni